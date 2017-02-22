Avusturya’ya "Hatalı Veri Cezası" Talebi

AB KOMİSYONU, EUROSTAT'A HATALI VERİ SAĞLADIĞI İÇİN AVUSTURYA’YA 29,8 MİLYON EURO PARA CEZASI VERİLMESİ TALEBİNDE BULUNDU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa İstatistik Kurumuna (Eurostat) kamu borcuyla ilgili hatalı veri sağladığı gerekçesiyle Avusturya’ya 29,8 milyon Euro para cezası verilmesini talep etti.

AB Komisyonu, Avusturya’daki Salzburg bölgesinin 2008-2012'de Eurostat’a kamu borcuna ilişkin sağladığı verilerin hatalı bulunduğunu açıkladı.

AB Komisyonunun Avusturya’nın verileriyle ilgili resmi incelemesini 3 Mayıs 2016’da başlattığı anımsatılan açıklamada, inceleme sonucunda, Avusturya’nın toplam kamu borcu hesaplamalarında Salzburg bölgesi verilerinde "şiddetli düzensizlikler" ve "ciddi ihmallerle" kamu hesap kurallarının izlenmediği, gerekli denetlemelerin yapılmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin Eurostat’a sağladığı istatistik verilerinin doğruluğunu denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonu hatalı, gerçek dışı, yanlış veya yanıltıcı veri sağlanması durumunda söz konusu ülkeye para cezası uygulayabiliyor.