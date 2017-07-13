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13 Temmuz 2017 Perşembe 16:53

Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı

Avrupa Konseyi'nden Belçika'ya Çağrı
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KONSEY, HAPİSHANELERDEKİ KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Avrupa Konseyi, Belçika'ya, hapishanelerdeki mahkumların koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyinin denetim organlarından biri olan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Belçikalı yetkililerin, özellikle hapishane personeli grevde olduğunda azami güvenlik önlemlerini alamadığı ve mahkumların haklarını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Belçika'nın bu konuda Avrupa Konseyi tarafından daha önce de uyarıldığı ancak yetkililerin bu konuda adım atmadığı belirtildi.

Uzun yıllardır Belçika'nın hapishanelerin durumunu iyileştirmek adına bir ilerleme kaydedemediği vurgulanan açıklamada, bunun "büyük bir başarısızlık" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'nın, Komitenin uyarılarını göz ardı etmeye devam etmesi durumunda, halihazırda çok kötü olan hapishane koşullarının daha da kötüleşeceği, böylelikle mahkumların insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalacağı öne sürüldü.

Durumun kötüleşmesi halinde ise Belçika hapishanelerindeki mahkumların hayatlarının tehdit altına gireceğinin altı çizildi.

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