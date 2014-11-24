Avrupa Konseyi, Kadın Sünnetine Savaş Açtı

KONSEY, ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ İLE ORTAK ÇALIŞACAK

HAZIRLANAN KILAVUZDA, ÜYE ÜLKELERİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE TARAF OLMALARI İSTENDİ

Avrupa Konseyi, Uluslararası Af Örgütü ile birlikte kadınların sünnet edilmesi konusunda ortak mücadele başlattı.

İki kuruluş, mücadele kapsamında ilk olarak, konunun gündeme alınması için 62 sayfalık kılavuz hazırladı.

Avrupa Konseyi, kadınlara yönelik aile içi şiddetin önlenmesi için hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'nin bu amaçla kullanılması görüşünü benimsedi. Kılavuz, konu ile ilgili mücadelenin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için üye ülkelere İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmaları çağrısında bulunuyor.

Ortak hazırlanan kılavuzda, İstanbul Sözleşmesi'nin, kadınlara yönelik sünnet ile mücadelenin önlenmesi konusunda hükümetlere ne tür görevler düştüğünü anlatırken, sivil toplum örgütlerine de bu konuda yapacakları çalışmalarda ışık tutmayı hedefliyor.

KADINLAR İÇİN TEHLİKE AVRUPA'DA DEVAM EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü araştırmasına göre, dünyada 100-140 milyon genç kız veya kadın sünnete maruz kalmış durumda. Araştırmaya göre, Afrika'nın önemli bir bölümünde her yıl yaklaşık 3 milyon kız, bu uygulama ile karşılaşma tehlikesi içinde. Araştırmaya göre, Afrika dışında uygulama, Ortadoğu, Asya ve Latin Amerika'da görülüyor.

Öte yandan sünnet geleneği olan ülkelerden Avrupa'ya göç edenlerin, bu geleneği sürdürme eğiliminde oldukları görülüyor. Avrupa Parlamentosu araştırmasına göre ise her yıl Avrupa ülkelerinde yaşayan yaklaşık 180 bin genç kız veya kadın sünnet tehlikesi ile karşı karşıya. Avrupa Konseyi ve Af Örgütü'nün kılavuzu, Avrupa ülkelerinde konu ile ilgili etkili ve kapsamlı bir mücadele başlatılmasını istiyor.

Fransa'da, geçen yıllarda kadın sünneti ile ilgili yargıya intikal eden davalarda, sanıklara ağır mahkûmiyet cezaları verilmişti.