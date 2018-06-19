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ATM'ye Giren Fareler 9 Milyon TL'yi Yedi

Hindistan'da ATM'ye giren fareler yaklaşık 9 Milyon TL'yi yedi. ATM'yi tamir etmeye gelen görevliler parçalanmış paraları görünce büyük şok yaşadı.

ATM'ye Giren Fareler 9 Milyon TL'yi Yedi

Hindistan'da ATM'ye giren fareler yaklaşık 9 Milyon TL'yi yedi. ATM'yi tamir etmeye gelen görevliler parçalanmış paraları görünce büyük şok yaşadı.

19 Haziran 2018 Salı 23:14
ATM'ye Giren Fareler 9 Milyon TL'yi Yedi

ATM'ye Giren Fareler 9 Milyon TL'yi Yedi

Hindistan'da ATM'ye giren fareler yaklaşık 9 Milyon TL'yi yedi. ATM'yi tamir etmeye gelen görevliler parçalanmış paraları görünce büyük şok yaşadı.

Hindistan'da çalışmayan bir ATM'yi açan görevliler gördükleri karşısında şoke oldu. Farelerin 9 milyon TL'yi yiyerek parçaladığı ortaya çıktı.

FARELER 9 MİLYON TL'Yİ YEDİ

Assam'da bir ATM'nin arıza vermesi üzerine bir mühendis olay yerine ulaştı.

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Tinsukia bölgesinde ATM iki gündür çalışmadığı bilgisi üzerine ATM'nin içi açıldı. Mühendisin karşısına çıkan manzara ise korkunçtu.

 

BANKNOTLARIN ÜZERİNDE FARE ÖLÜLERİ BULUNDU

Toplamda 12.38 lakh (Hint para birimi 1 lakh=100.000 Rupi) Türk lirasıyla yaklaşık 9 milyon banknotun tamamen tahrip edilmiş durumdaydı.

Hindistan Devlet Bankası'na ait olan ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotlar yetkililer tarafından düzeltilmeye çalışılıyor.

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