ATM'ye Giren Fareler 9 Milyon TL'yi Yedi
Hindistan'da ATM'ye giren fareler yaklaşık 9 Milyon TL'yi yedi. ATM'yi tamir etmeye gelen görevliler parçalanmış paraları görünce büyük şok yaşadı.
Hindistan'da çalışmayan bir ATM'yi açan görevliler gördükleri karşısında şoke oldu. Farelerin 9 milyon TL'yi yiyerek parçaladığı ortaya çıktı.
FARELER 9 MİLYON TL'Yİ YEDİ
Assam'da bir ATM'nin arıza vermesi üzerine bir mühendis olay yerine ulaştı.
BANKNOTLARIN ÜZERİNDE FARE ÖLÜLERİ BULUNDU
Toplamda 12.38 lakh (Hint para birimi 1 lakh=100.000 Rupi) Türk lirasıyla yaklaşık 9 milyon banknotun tamamen tahrip edilmiş durumdaydı.
Hindistan Devlet Bankası'na ait olan ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotlar yetkililer tarafından düzeltilmeye çalışılıyor.