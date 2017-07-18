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18 Temmuz 2017 Salı 09:03

Arjantin'de Şiddetli Soğuk 2 Can Aldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de etkili şiddetli soğuklar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Arjantin'de Şiddetli Soğuk 2 Can Aldı
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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de etkili şiddetli soğuklar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, Güney Kutbu'ndan gelen soğuk hava kütlesi nedeniyle Arjantin'in kuzeyi ve orta kesimlerinde hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü, Bariloche kentindeki Patagonian kayak merkezinde termometrelerin eksi 25,4 dereceyi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Santa Fe kentinde kulübede yaşayan 41 yaşındaki bir kişi ile Mar del Plata kentinde 54 yaşındaki bir evsizin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkedeki bazı havalimanları hava şartları nedeniyle geçici kapatılırken uçuşların büyük kısmı iptal edildi ya da ertelendi.

Başka bir Güney Amerika ülkesi Şili'de de şiddetli soğuk etkili oluyor. Başkent Santioga'da hafta sonu kar nedeniyle elektrik telleri kopmuş, 250 bin kişi elektriksiz kalmıştı. Santiago'da kar temizlemeye çalışan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş, devrilen elektrik direğinin altında kalan 2 kişi yaralanmıştı.

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