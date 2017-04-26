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26 Nisan 2017 Çarşamba 14:29

Arap Aşiretlerden Pkk'ya "Sincar'dan Derhal Çekil" Çağrısı

Irak'ın Musul vilayetinde yer alan Arap aşiretler, terör örgütü PKK'nın bölge halkının güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirterek, örgüte Sincar ilçesinden derhal çekilme çağrısı yaptı.

Arap Aşiretlerden Pkk'ya 'Sincar'dan Derhal Çekil' Çağrısı
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MUSUL ARAP AŞİRETLERİ TEMSİLCİSİ ABİD: "PKK'NIN EN KISA SÜREDE ASKERİ KAMPLARINI KAPATARAK SİNCAR'I BOŞALTMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ. ÇÜNKÜ PKK'NIN VARLIĞI BÖLGE HALKI ÜZERİNDE BİR TEHDİT UNSURUDUR"

Irak'ın Musul vilayetinde yer alan Arap aşiretler, terör örgütü PKK'nın bölge halkının güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirterek, örgüte Sincar ilçesinden derhal çekilme çağrısı yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde bir araya gelen aşiret mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve çevre bölgelerdeki PKK hedeflerini vurmasını değerlendirdi.

Musul Arap Aşiretleri Temsilcisi Şeyh Sabah Abid, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "PKK'nın en kısa sürede askeri kamplarını kapatarak Sincar'ı boşaltması çağrısında bulunuyoruz. Çünkü PKK'nın varlığı bölge halkı üzerinde bir tehdit unsurudur." dedi.

Bölgedeki PKK varlığı, örgütün her gün genişlettiği askeri kampları ve terör saldırılarından dolayı yerlerinden olan Ezidilerin evlerine dönemediğini belirten Abid, "Halk barış ve refah içinde kendi bölgesinde bir düzen kuramıyor. Sincar'ın PKK'nın korumasına ihtiyacı yok. Tam tersine PKK, oranın yeniden inşasına engel olup, hava saldırılarının düzenlenmesinin sebebidir" diye konuştu.

Abid, tüm engellere rağmen IKBY tarafından gönderilen memurların Sincar'da PKK'lı teröristler tarafından alıkonulduğunu da hatırlattı.

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