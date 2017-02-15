AP Arnavutluk Raporunu Kabul Etti

AP'DE KABUL EDİLEN RAPORDA, ÜLKENİN AB ÜYELİĞİ YOLUNDAKİ ENGELLERİN BAŞINDA TAMAMLANMAMIŞ YARGI REFORMU, SUÇ ÖRGÜTLERİYLE VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE OLDUĞU BELİRTİLİRKEN, HAZİRAN AYINDA YAPILACAK SEÇİMLERİN DE BELİRLEYİCİ ROL OYNAYACAĞI VURGULANDI

Avrupa Parlamentosu (AP), Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyelik süreciyle ilgili 2016 raporunu görüşerek kabul etti. Raporda, Tiran yönetiminden yargı reformunu tamamlaması, suç örgütleri ve yolsuzlukla mücadelede daha çok çaba göstermesi istendi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda Sosyal Demokratlar (S&D) grubunun Alman üyesi Knut Fleckenstein'ın hazırladığı rapor görüşülerek 85'e karşı 546 oyla kabul edildi. 62 AP üyesinin çekimser oy kullandığı 2016 Arnavutluk raporunda, ülkenin 2014'ten beri AB üyeliği için çalışma yaptığı belirtilerek "Yargıda başlatılan geniş reform dalgasının ülkenin AB üyelik hedefinde dönüm noktası olduğu" vurgulandı.

Raporda, ülkedeki mevcut yargı düzeninin hızlı bir reform süreciyle AB standartlarına taşınması, organize suçlar ve yolsuzlukla mücadelenin artırılması çağrısı yapıldı. Raportör Fleckenstein, "Arnavutluk'un modern ve AB standartlarında bir ülke olma yolunda son dönemde önemli adımlar attığını fakat raporda da aktarıldığı gibi bu adımların artırılarak daha hızlı hale getirilmesi gerektiğini" kaydetti.

AP aynı zamanda, haziran ayında yapılacak seçimlerin adil ve hür bir şekilde düzenlenmesinin, Arnavutluk'un AB adaylık süreci ve katılım müzakereleri açısından belirleyici rol oynayacağı mesajı verdi.

Arnavutluk'un AB üyelik hazırlıkları 2000 yılında başladı. 2009'da NATO'ya katılımı sonrası AB'ye tam üyelik yolunda hızla ilerleyen ülkeye resmi adaylık statüsü Haziran 2014'te verildi.