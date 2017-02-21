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21 Şubat 2017 Salı 10:56

Aliyev, Eşi Mihriban Aliyeva'yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olarak Atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yı cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirdi.

Aliyev, Eşi Mihriban Aliyeva'yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olarak Atadı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yı cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Mihriban Aliyeva'yı anayasanın ilgili maddeleri gereği "cumhurbaşkanı birinci yardımcısı" görevine atadığı bildirildi.

Azerbaycan'da 26 Eylül 2016'da yapılan referandumla anayasada bazı değişiklikler yapılmıştı. Seçmenlerin yüzde 86,6'sının "evet" oyu kullandığı referandumla, "cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı" ve "cumhurbaşkanı yardımcıları" makamlarının oluşturulmasını karar verilmişti.

Yeni anayasaya göre bu makamlara atamalar ve görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri, dokunulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçecek.

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