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08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:40

Akdeniz Üzerinden Avrupa'ya Geçen Göçmen Sayısı 100 Bini Geçti

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, bu yılın başından beri 101 bin 266 göçmen Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştı.

Akdeniz Üzerinden Avrupa'ya Geçen Göçmen Sayısı 100 Bini Geçti
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BM RAKAMLARINA GÖRE, YILIN BAŞINDAN BU YANA AKDENİZ'İ GEÇEREK AVRUPA'YA ULAŞAN GÖÇMEN SAYISI 101 BİN 266 OLDU
2 BİN 297 KİŞİ İSE YOLCULUK SIRASINDA BOĞULDU

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, bu yılın başından beri 101 bin 266 göçmen Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 1 Ocak-5 Temmuz tarihlerinde 101 bin 266 göçmen Akdeniz'i geçerek Avrupa ülkelerine ayak bastı.

Bu yolculuk sırasında 2 bin 297 göçmen ise boğularak hayatını kaybetti. Göçmenlerin yüzde 85'i İtalya'ya ulaşırken geri kalanları Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'ya çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 234 bin 646 olmuştu.

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 963 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, sayıdaki azalmaya rağmen üst üste 4 yılda da denizde ölenlerin sayısının yine aynı dönemde 2 bini aştığı vurgulandı.

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