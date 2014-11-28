Afganistan'da Patlama: 28 Yaralı

CUMA NAMAZI SIRASINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA YARALANANLARDAN 6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Afganistan'ın doğu bölgesindeki Nangarhar kentinin Hogyanay ilçesinde bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 28 kişi yaralandı.

Hogyanay Kaymakamı Nematullah Norzai, AA'ya yaptığı açıklamada, ilçenin Kage Bazar bölgesinde bir caminin minberine yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu altısı ağır 28 kişinin yaralandığını söyledi.

Patlamanın cuma namazı sırasında meydana geldiğini aktaran Norzai, "Patlamadan kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz ancak bunu kendisine Müslüman diyen biri yapamaz. Bunu yapanların Müslüman olması mümkün değil" dedi.

Görgü tanıkları, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve 36 kişinin yaralandığını iddia etti. Patlamanın caminin tamamıyla dolu olduğu sırada meydana geldiği belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, yaptığı yazılı açılamada, patlamanın Afgan hükümeti tarafından düzenlediğini öne sürdü. Sözcü, hükümetin bu işi Taliban'ın ismini karalamak için yaptığını iddia etti.