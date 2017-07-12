Afganistan'da Sel

BADAHŞAN VİLAYETİNDE 7 KİŞİ ÖLDÜ
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Badahşan Milletvekili Favzia Kufi, Badahşan'ın Şikey ve Nasi bölgelerinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.
Sel sularına kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kufi, 20 kişinin yaralandığını söyledi.
Kufi, sel nedeniyle onlarca evin yıkıldığını, yüzlerce hektar tarlanın da sular altında kaldığını kaydetti.
Farhad, selzedelerin acil gıda ve temiz içme suyuna ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.