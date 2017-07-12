Afganistan'da Sel

Badahşan Milletvekili Favzia Kufi, Badahşan'ın Şikey ve Nasi bölgelerinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

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