Afganistan'da Kohistan İlçesi Taliban'dan Geri Alındı

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kohistan ilçesi Taliban'dan geri alındı.
Afganistan'ın kuzeyindeki 707 Pamir Bölge Komutanlığı Sözcüsü Sayed Server Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Taliban kontrolünde bulunan Kohistan'a karadan ve havadan operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyon sonucu ilçe merkezinin örgütten geri alındığını kaydeden Hüseyni, ilçede operasyonların sürdüğünü söyledi.
Hüseyni, operasyonda çok sayıda Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Taliban militanları, Kohistan ilçesine 3 gün önce ani bir saldırı düzenleyerek ilçe merkezinin kontrolünü sağlamıştı.