Afganistan'da Kohistan İlçesi Taliban'dan Geri Alındı

Hüseyni, operasyonda çok sayıda Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydetti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın kuzeyindeki 707 Pamir Bölge Komutanlığı Sözcüsü Sayed Server Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Taliban kontrolünde bulunan Kohistan'a karadan ve havadan operasyon düzenlediğini belirtti.