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ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

ABD’li Senatör Jack Reed, ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımlar hakkında, “Trump’ın stratejik bir planı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

ABD’li Senatör Jack Reed, ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımlar hakkında, “Trump’ın stratejik bir planı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 20:44
ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

ABD’li Senatör Jack Reed, ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımlar hakkında, “Trump’ın stratejik bir planı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

ABD’de Demokrat Senatörlerinden Jack Reed katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımları değerlendirdi. Trump’ın bunları bir plan çerçevesinde yürüttüğünü düşünmediğini söyleyen Reed, “Bence Trump’ın yaklaşımı koordineli değil” dedi. Trump’ın birçok ülkeye yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Reed, “Trump’ın stratejik bir planı olduğunu düşünmüyorum, yaptıkları özünde saldırmaktan öteye gitmiyor” ifadelerini kullandı. Trump’ın Kanada  gibi pek çok müttefik ülkeye uyguladığı yaptırımları anlamsız bulan Reed, Trump’ın başta Çin olmak birçok ülkeleri yaptırımlarla tehdit etmek yerine istediğini şeyi net bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti. 

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