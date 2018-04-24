ABD ve İsrailli Yahudiler arasındaki ideolojik anlaşmazlığın sembolü: “Natalıe portman”

İsrail'in uyguladığı politikaları eleştirerek "Yahudi Nobel"i olarak anılan Genesis Ödül törenine katılmayacağını açıklayan ABD'li Yahudi oyuncu Natalie Portman, "İsrail ile ABD Yahudileri arasındaki ideolojik anlaşmazlığın sembolü olarak" nitelendiriliyor.

Portman'ın gelecek nesil Yahudilere ilham kaynağı olacak, dünyaca etkili bireylere verilen Genesis Ödül törenine katılmayacağını açıklaması ve Genesis Ödül Fonu'nun da Portmaniçin düzenlenecek töreni iptal etmesi günlerdir İsrail basınını meşgul ediyor.

Yedioth Ahronoth'ta Attila Somfalvi'nin yazdığı bir analizde, Yahudi asıllı ünlü oyuncu Portman'ın, her yıl başarılı bir Yahudi'ye verilen Genesis Ödülü'nü almama kararının, "ABD'deki Yahudilerin İsrail'in mevcut politikasından sıkıldığını ve ilerici ABD'li Yahudiler ile İsrail'in sağcı muhafazakar siyaseti arasında ideolojik bir uçurum bulunduğunu gözler önüne serdiği"ni savundu.

ABD Yahudileri ile İsrail arasındaki uçurumun "tartışılamayacak bir gerçek" olduğunu belirten yazar Somfalvi, makalesinde şu ifadeleri kullandı:



"ABD'deki Yahudilerin yüzde 80'i, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'a oy verdi. Yani İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yakın dostu olarak görürken ABD Yahudilerinin birçoğunun nefret ettiği Donald Trump'ın tamamen aksi yönde bir siyaset izleyen Demokrat Parti'ye oy verdiler."Somfalvi, Portman'ın Netanyahu'nun katılacağı töreni boykot etmesinin bireysel bir karar olmadığına, "ABD Yahudileri ile İsrail siyaseti arasındaki derin ideolojik anlaşmazlığı temsil eden bir tutum olduğuna" dikkati çekti.Ayrıca Maariv gazetesinde yer alan haberde, Portman'ın yardımcısının, ödülü sunan İsrail kurumuna gönderdiği e-postada daha önce olduğu gibi Netanyahu'nun ismi zikredilmeden, oyuncunun Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle ödülü almak için İsrail'e gitmeyi reddettiği aktarıldı.Netanyahu'ya karşı muhalif tutumuyla bilinen Portman daha önce, kamuoyuna Başbakan Netanyahu’yu onaylayan bir imaj vermek istemediği için törene katılamayacağını açıklamıştı.