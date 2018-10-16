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ABD'nin Özel Temsilcisi Jeffrey “Suriye“ Turunda

ABD'nin Özel Temsilcisi Jeffrey “Suriye“ Turunda

16 Ekim 2018 Salı 07:48
ABD'nin Özel Temsilcisi Jeffrey “Suriye“ Turunda

ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JAMES JEFFREY, SURİYE'DEKİ SON DURUMU GÖRÜŞMEK ÜZERE TÜRKİYE, KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN'A ZİYARETTE BULUNACAK
 

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Jeffrey'nin, 15-23 Ekim tarihlerini kapsayan turunda söz konusu ülkelerde Suriye'deki son durumu ele alan görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, Jeffrey'nin ilk durağı olan Türkiye'de hükümet yetkililerinin yanı sıra Suriyeli muhalif liderler ve sivil toplum gruplarıyla da temaslarda bulunacağı kaydedildi. Jeffrey'nin bu görüşmelerinde "ABD'nin Suriye'de siyasi bir çözüme olan bağlılığını dile getireceği ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uygun çözümler için zemin yoklayacağı" bilgisine de açıklamada yer verildi.
Açıklamada, Jeffrey'nin Katar ve Suudi Arabistan'daki temaslarında ise İdlib'e yönelik herhangi bir askeri saldırının bölgedeki tansiyonu artıracağına ve sivillerin hayatını riske atacağına bir kez daha dikkat çekeceği aktarıldı.
Tüm temasları boyunca Jeffrey'nin Suriyeli muhataplarla bir araya geleceğine değinilen açıklamada, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Suriye Anayasa Komitesinin en kısa zamanda kurulması çabalarına tam destek vereceği vurgusu da yer aldı.
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 17 Ağustos'ta başladığı yeni görevindeki ilk yurt dışı turunda 1-4 Eylül tarihlerinde İsrail, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret etmişti.
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 11:25
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