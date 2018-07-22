ABD Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun küçültülmesini istiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonlarında reform talep eden ABD, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyonu'nun da küçültülmesini istiyor.

BM'deki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD, Kıbrıs'taki barış gücü misyonu için iki seçeneği gözden geçiriyor.

Barış gücü misyonlarına yaptığı finansal katkıyı azaltan ve bazı misyonlardaki askerlerin sayısının azaltılmasını sağlayan Donald Trump yönetimi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunda da reform yapılmasını ve misyondaki barış gücü askerlerinin sayısının azaltılmasını talep ediyor.

ABD'nin ikinci seçeneği barış gücünün tamamen kapatılması

Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun küçültülmesini isteyen ABD'nin Ada'da liderlerden de ''siyasi süreç konusunda acil adım atmaları talep ettiği'' belirtiliyor.

ABD'nin gözden geçirdiği seçeneklerden ikincisi ise, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun tamamen kapatılması olarak görülüyor.

Ancak diplomatik kaynaklar İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in her iki seçeneğe de sıcak bakmadığını söyledi.

İngiltere ve Fransa'nın, barış gücü misyonunun Ada'da istikrarı sağladığı görüşünde olduğunu ve misyonun kapatılmasının gerginlik yaratabileceği endişesini taşıdığını vurgulayan diplomatlar, Rusya ve Çin'in ise Ada'daki misyonun olduğu gibi kalması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, barış gücü misyonunun kapatılmasına karşı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), UNFICYP'in küçültülmesi ya da kapatılması ihtimalinden endişe duyuyor.

GKRY'nin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta da, ''UNFICYP tartışmasız Ada'da istikrarı sağlıyor ve gerginliği minimum seviyede tutarak Kıbrıs sorununun çözümünde de müzakerelere elverişli bir ortam sunuyor'' ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs barış gücü misyonunun en küçük misyonlardan biri olduğu belirtilen mektupta, BM barış gücü misyonlarına ayrılan bütçenin sadece yüzde 0,5'inin UNFICYP için kullanıldığına ve BM'ye ''yük olmadığına'' dikkat çekildi.

KKTC barış gücü misyonunun ''işlevini yitirdiği'' görüşünde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise, Ada'daki barış gücü misyonunun ''önemli ölçüde işlevini yitirdiğini'' savunuyor.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM barış gücü askerlerinin statükoyu temsil eder konuma geldiği belirterek, "İki taraf arasında mektupları taşıyan postacı konumundaki askeri bir güç olmadan da iki tarafın sivil toplum örgütleri, siyasileri, askeri yetkilileri gayet tabii görüşebilir. Bunun için arada BM'nin olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesini yapmıştı.

ABD reform konusunda ''kararlı''

Görev süresi 31 Temmuz'da dolacak Kıbrıs barış gücü misyonunun görev süresinin 26 Temmuz'da uzatılması bekleniyor.

BMGK'de kabul edilmesi beklenen tasarı üzerinde anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen diplomatlar, misyonun görev süresinin bu kez de değişiklik yapılmadan 6 ay uzatılmasını beklediklerini ancak ABD'nin daha sonrası için reform konusunda ''kararlı'' olduğunu aktardı.

En uzun süre faaliyet gösteren barış gücü misyonu

BM'nin en uzun süre faaliyet yürüten barış gücü misyonlarından UNFICYP, 1964'ten bu yana Ada'da görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Kıbrıs barış gücü misyonunda bin 21 kişi görev yapıyor. Bunlar arasında 150 sivil, 750 kişiden oluşan askeri birlik ve 52 kurmay da var.

Misyonunun 55 milyon 152 bin dolar bütçesinin üçte birini Güney Kıbrıs yönetimi karşılıyor. Yunanistan her yıl 6,5 milyon dolar katkıda bulunuyor ve bütçenin geri kalanı BM tarafından karşılanıyor.