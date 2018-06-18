ABD hava saldırısında 22 Haşdi Şabi militanı öldürüldü

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı 22 militanın ABD hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, konunun araştırılması için komite kurulduğu da belirtilerek, ABD tarafından konuya açıklık getirilmesi istendi.
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı 22 militanın ABD hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı 22 militanın ABD hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, konunun araştırılması için komite kurulduğu da belirtilerek, ABD tarafından konuya açıklık getirilmesi istendi.