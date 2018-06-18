ABD hava saldırısında 22 Haşdi Şabi militanı öldürüldü

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı 22 militanın ABD hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD savaş uçakları, milis gücünün Irak-Suriye sınırındaki mevzilerinden birini hedef aldı. Saldırıda 22 militan öldürüldü.

Açıklamada, konunun araştırılması için komite kurulduğu da belirtilerek, ABD tarafından konuya açıklık getirilmesi istendi.

