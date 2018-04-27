ABD'den Türkiye'ye F-35 tehdidi

ABD'de yapılan kongrede Türkiye'ye teslim edilecek F-35'ler gündeme geldi. Oturuma katılan bazı senatörlerin hedefi, teslimatın geciktirilmesi oldu.

PKK ve FETÖ adına çalışan ABD uyruklu rahipAndrew Craig Brunson'u isteyen Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çekmesinin ardından, Türk düşmanları yeni oyun kurmaya başladı.



HEDEF F-35 TİCARETİ



Sputnik'in haberine göre, cumhuriyetçi ve demokratların bulunduğu bir grup senatör sözde din adamı Andrew Craig Brunson'un tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye yeni F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını engellemek istiyor.



Türkiye'nin önünü kesmek için sunulan yasa tasarısında, senatörler James Langford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis'in imzaları var.





FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan ABD uruklu sözdeCraig Brunson cezaevinde yatmaya devam ediyor.Son olarak 16 Nisan'da hakim karşısına çıkan Brunson için 35 yılisteniyor. ABD Başkanı'in tümlerine rağmen adil bir yargılama yapan Türk hakimler, tutukluluk halinin devamına karar verdi.FETÖ ve PKK için suç işleyen papazCraig Brunson'un sıradaki mahkemesi Mayıs 2018 tarihine ertelendi.