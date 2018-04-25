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"ABD'de Türkler'den protesto"

ABD’nin California Eyaletinin Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Los Angeles şehrinde Ermenilerin sözde soykırım iddiaları için gerçekleştirdiği gösteri, Los Angeles’ta yaşayan Türkler tarafından protesto edildi.

"ABD'de Türkler'den protesto"

ABD’nin California Eyaletinin Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Los Angeles şehrinde Ermenilerin sözde soykırım iddiaları için gerçekleştirdiği gösteri, Los Angeles’ta yaşayan Türkler tarafından protesto edildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:02
"ABD'de Türkler'den protesto"

ABD'de Türkler'den protesto

ABD’nin California Eyaletinin Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Los Angeles şehrinde Ermenilerin sözde soykırım iddiaları için gerçekleştirdiği gösteri, Los Angeles’ta yaşayan Türkler tarafından protesto edildi.

Los Angeles'ta yaşayan Türklerin bir araya gelerek oluşturduğu Amerikalı TürklerGirişimi (ATI) tarafından organize edilen protestoda soykırım yalanlarına karşı sloganlar atıldı ve yaşanan acıların ancak karşılıklı diyalogla iyileştirilebileceği belirtildi.

ATI tarafından yapılan basın açıklamasında gösterinin amacının California'da Türklerin Ermeniler tarafından uğradığı baskıya dikkat çekmek ve 100 yıldan eski olan olaylar üzerinden oluşturulan nefret ortamına karşı duruş sergilemek olduğunun altı çizildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözde soykırım iddialarını gerçek olmayan iddialar olarak nitelendiren ve bu durumun “soykırım” ile kıyaslanamayacağı söylenen kararı hatırlatıldı.





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'SOYKIRIM OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ'

Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz Amerikan basınına yönelik gösterilerden evvel yaptığı açıklamada, “Osmanlı İmparatorluğunun ve I. Dünya Savaşının son yıllarının çok trajik bir dönem, 2014 yılından bu yana Türkiye'nin I. Dünya Savaşının zorlu koşullarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyor, ancak gerçekleşen olayların soykırım olarak nitelendirilemez” dedi.

Oğuz, “Savaş koşullarında hayatını kaybeden herkese saygı duyulmalıdır ancak bunun gerçekleşmesi için objektif bilgi gerekir. Bu sebeple daha en başından tüm dünyadan tarihçilerin bir arada olduğu bir komisyon kurulmasını önerdik” diye konuştu.

ATI grubu adına İHA'ya konuşan Turgut Çakırağa Ermenilerin sözde soykırım iddialarını kastederek, “Bu hikâyenin bir de öbür tarafı var demek için buradayız. Konuştuğumuz tüm TV kanallarına da aynı şeyi söyledim. Türk tarafının da dinlenmesi gerekiyor. Birbirimizi anlamamız lazım. Bu iş tarihçiler tarafından yapılabilir” dedi.

'Amerika'da oturan Türkler, çocuklarımız, çok fazla baskı görüyorlar, iş yerlerinde baskı görüyoruz” diyen Çakırağa, bu ülkede yaşayan Türk kökenli bir Amerikan vatandaşı olarak karşı tarafın saldırıları ile bir barış ortamı kurulamayacağını ifade etti.

Sözde Soykırım iddiaları ile gösteri yapan Ermeniler, Türklerin oluşturduğu gruba sözlü ve küfürlü sataşmalarda bulundu ve Türk bayrağını yırtarak tahrik etmeye çalıştı. Türk tarafında bulunan göstericilerin sağduyulu davranması ve Los Angeles Polis Departmanı'nın aldığı yoğun güvenlik önlemleri Ermenilerin yaptığı taşkınlığın büyümesini önledi.

Son Güncelleme: 25.04.2018 13:05
Anahtar Kelimeler:
ProtestoSoykırımErmeniTÜRKABD
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