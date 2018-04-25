ABD'de Türkler'den protesto

ABD’nin California Eyaletinin Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Los Angeles şehrinde Ermenilerin sözde soykırım iddiaları için gerçekleştirdiği gösteri, Los Angeles’ta yaşayan Türkler tarafından protesto edildi.

Los Angeles'ta yaşayan Türklerin bir araya gelerek oluşturduğu Amerikalı TürklerGirişimi (ATI) tarafından organize edilen protestoda soykırım yalanlarına karşı sloganlar atıldı ve yaşanan acıların ancak karşılıklı diyalogla iyileştirilebileceği belirtildi.



ATI tarafından yapılan basın açıklamasında gösterinin amacının California'da Türklerin Ermeniler tarafından uğradığı baskıya dikkat çekmek ve 100 yıldan eski olan olaylar üzerinden oluşturulan nefret ortamına karşı duruş sergilemek olduğunun altı çizildi.



Yapılan açıklamada ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözde soykırım iddialarını gerçek olmayan iddialar olarak nitelendiren ve bu durumun “soykırım” ile kıyaslanamayacağı söylenen kararı hatırlatıldı.











