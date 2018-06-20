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ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını duyurdu

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak,

ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını duyurdu

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak,

20 Haziran 2018 Çarşamba 06:40
ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını duyurdu

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." dedi.

Haley ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığında düzenledikleri ortak basın toplantısında duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yıl önce BM İnsan Hakları Konseyi içerisinde reform yapılmazsa ABD'nin çekileceğini belirttiğini hatırlatan Haley, bu süre içerisinde  konseyde bir değişiklik olmadığı değerlendirmesinde bulundu. 
Konsey içerisinde bulunan Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydeden Haley, konseyin İsrail'e karşı ise ön yargısının olduğunu söyledi.
ABD'nin konseyden ayrıldığını duyuran Haley, "Konseyin kronik bir İsrail ön yargısı var." dedi.
Haley ayrıca, konseyin bünyesi içerisinde yapacağı yenilikler sonrasında ABD'nin tekrar katılabileceğini kaydetti.
Haley, "Bu konsey ismine layık değil." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise konseyin insan hakları ihlallerini savunma noktasında "yetersiz" olduğunu ileri sürdü.
Konseyin "insan haklarını ihlal eden ülkeleri kayırdığını" savunan Pompeo, İsrail'e BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan eleştirilerin "iki yüzlülük olduğunu" savundu.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden çekildiğini açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, '' Genel Sekreter, ABD'nin İnsan Hakları Konseyi'nde kalmasını tercih ederdi. BM İnsan Hakları mimarisi, dünya çapında insan haklarının teşviki ve korunmasında çok önemli bir rol oynamakta.'' değerlendirmesinde bulundu.
BM İnsan Hakları Konseyinin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor. 
Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

HÜSEYİN: “HAYAL KIRIKLIĞI"
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.
Sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yapan Hüseyin, "Günümüz dünyasında insan hakları durumu göz önüne alındığında, ABD geri adım atmak yerine ileriye doğru yürümeli." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararının "şaşırtıcı olmadığını" vurgulayan Hüseyin, bu adımı "hayal kırıklığı" olarak yorumladı.
BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin konsey üyeliğinden ayrılmasıyla oluşan boşluğun doldurulması kararının BM Genel Kurulu'nda ele alınması gerektiğini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 09:54
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