AB Konseyi Başkanı Tusk'tan “Kaşıkçı“ açıklaması

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK: "KAŞIKÇI'YA NE OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARACAK TAM BİR ARAŞTIRMA YAPILMASI VE SORUMULULARIN CEZALANDIRILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumunun "tam olarak araştırılması" ve "suçluların cezalandırılması" için çağrıda bulundu.

Brüksel'de düzenlenen Üçlü Sosyal Zirve ardından basın toplantısı düzenleyen Tusk, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerden ciddi endişe duyduğunu söyledi.

Özgür bir basın olmadan toplumların da özgür olmayacağına işaret eden Tusk, gazetecilere yönelik şiddetin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Tusk, "Kaşıkçı'ya ne olduğunu ortaya çıkaracak tam bir araştırma yapılması ve sorumuluların cezalandırılması için çağrıda bulunuyorum." dedi.

OLAY

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

