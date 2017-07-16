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16 Temmuz 2017 Pazar 14:39

AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan Türkiye Mesajı...

AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan Türkiye Mesajı...
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JUNKER, FETÖ DARBE GİRİŞİMİNDEN BİR YIL SONRA DA AVRUPA'NIN ELİNİN TÜRKİYE'YE UZATILMIŞ HALDE OLDUĞUNU SAVUNDU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden bir yıl sonra da Avrupa'nın elinin Türkiye'ye uzatılmış halde olduğunu savundu.

Juncker, Alman "Bild am Sonntag" gazetesine yazdığı makalede, darbe girişimi sırasında saldırıya uğran parlamentonun ve yaralanan sivil insanların görüntülerinin kendisinde iz bıraktığını belirtti.

Söz konusu gece, darbe girişiminin nasıl sonuçlanacağının belli olmadığı vakitte Moğolistan'ın Ulanbatur kentinden, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile birlikte Türkiye’deki demokratik kurumlara yapılan bu saldırıyı tüm AB adına kınadığını anımsatan Juncker, "Biz özellikle zor günlerde Türkiye’nin yanındaydık ve yanındayız" iddiasında bulundu.
Juncker, AB'nin, Türkiye'nin demokrasinin istikrarlı ve ekonomisinin başarılı olmasından yana olduğunu da savundu.

"Darbe girişiminden bir yıl sonra Avrupa’nın eli uzatılmış haldedir" ifadesini kullanan Juncker, Avrupa'nın böylece görüşünü açık ettiğini, Türkiye’nin de Avrupa yönünde görüşünü ifade etmesini ve Avrupa’nın değerlerine uymasını beklediğini kaydetti.

Juncker, Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaşmasını değil yakınlaşmasını dilediğini savundu.

AB’ye girmek isteyenlerin birliğin değerlerine de katıldığını ifade eden Juncker, Türk hükümetinin idam cezası getirmesi durumunda AB'nin üyelik konusunda kapıyı kapatacağını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu ve diğer konularda açık ve bazen de sportmence görüş alışverişinde bulunmayı sürdürdüğünü dile getiren Juncker, "Biz, enerji ve güvenlik ile terörle mücadele gibi alanlarda iş birliğimizi adım adım derinleştirme konusunda anlaştık" dedi.

Juncker, birlikte daha çok şeyin başarılabileceğini aktararak, bunun AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatında görüldüğünü ifade etti.
Bu mutabakat yürürlüğe girdikten sonra Türkiye’den Yunanistan’a ulaşan sığınmacıların oranının yüzde 97 azaldığına işaret eden Juncker, aynı zamanda Nisan 2016'dan sonra 7 bin 600'den fazla Suriyeli mültecinin düzenli şekilde Türkiye’den Avrupa’ya götürüldüğünü ve Türkiye’deki mültecilerin şimdiye kadar 1,6 milyar avro ile desteklendiğini belirtti.

Pragmatik bir yol haritasıyla gelecek 12 ayda bu alanlarda nasıl çalışma yapılacağını belirlediklerini ifade eden Juncker, küçük adımların büyük etki yapacağına inandığını kaydetti.

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