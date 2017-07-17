AB'den Suriye'ye Yeni Yaptırım

Son alınan kararla, AB'nin Suriye halkına yönelik şiddet içeren baskıdan sorumlu olmaları, rejimi desteklemeleri veya rejimden fayda sağlamaları nedeniyle yaptırım uyguladığı kişi sayısı 255'e ulaştı. AB aynı nedenlerle 67 şirketin de mal varlığını dondurmuştu.

Bu noktada AB, Suriye rejimiyle iş birliği halinde hareket eden 8 üst düzey Suriyeli askeri yetkili ile 8 bilim adamının mal varlığını dondurma ve seyahat yasağı kararı aldığını açıkladı.

AB ÜYESİ ÜLKELER, SURİYE'DE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI VE GELİŞTİRİLMESİYLE BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRTİLEN 16 KİŞİ HAKKINDA YAPTIRIM KARARI ALDI