AB'den Kıbrıs'a 3.1 Milyar Euro



Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’ta sürdürülen müzakerelerin olumlu sonuçlanıp bir çözüm bulunması durumunda 3.1 Milyar Euro’luk bir meblağı Kıbrıs için harcayacağı bildirildi.Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Cenevre’deki Kıbrıs Konferansı’nda olası bir çözüm durmunda 3.1 milyar Euro’yu Kıbrıs için ayıracağını belirtti. Juncker Perşembe günü Kıbrıs Konferansında yaptığı bilgilendirmede 3.1 Milyar Euro’nun çok yıllı mali çerçeve tarafından adaya aktarılacağını söyledi