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21 Eylül 2017 Perşembe 07:05

AB, BM'de Reform İstiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşmiş Milletler'in (BM) son yıllarda saygınlığında kayıp yaşadığını ifade ederek &#34;AB, şu anda masada olan BM'de reform yapılmasına ilişkin görüşleri asgari gereklilik olarak görüyor&#34; dedi.

AB, BM'de Reform İstiyor
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AB KONSEYİ BAŞKANI TUSK: "AB, ŞU ANDA MASADA OLAN BM'DE REFORM YAPILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ASGARİ GEREKLİLİK OLARAK GÖRÜYOR"

 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşmiş Milletler'in (BM) son yıllarda saygınlığında kayıp yaşadığını ifade ederek "AB, şu anda masada olan BM'de reform yapılmasına ilişkin görüşleri asgari gereklilik olarak görüyor" dedi.

Tusk, ABD'nin New York kentinde toplanan BM Genel Kuruluna hitap etti. BM'nin çatışmalar, kıtlık, zorla yerinden etme, terörizm ve nükleer gerilime dönüş gibi sorunları ele almada en iyi araç olduğunu kaydeden Tusk, ancak yapıda bazı değişiklikler yapılması gerekliliğine işaret etti.

BM'nin daha enerjik, tüm eylemlerinde netlik ve belirli bir amaçla hareket edebilecek daha az bürokratik bir organizasyon olmasını beklediklerini kaydeden Tusk, "Bu nedenle AB, şu anda masada olan BM'de reform yapılmasına ilişkin görüşleri asgari gereklilik olarak görüyor. İhtiyacımız olan daha az değil daha çok azim" ifadesini kullandı.

BM'nin son yıllarda saygınlığında kayıp yaşadığını ancak buna rağmen ortak iradeyi hayata geçirmek için bir araç olmayı sürdürdüğünü belirten Tusk, 11 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi'nin füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını "gerçek liderlik ve birlik kapasitesinin mevcudiyetinin bir işareti" olarak niteledi.

Tusk, BM çatışı altında, radikalleşmeye karşı daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu da dile getirdi.

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