65 yıl sonra birbirlerine kavuştular!

Kore Savaşı'nda ayrı düşen aileler, 65 yıl sonra duygusal bir buluşmaya imza attı. Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin ardından 89 kişilik bir Güney Koreli grubu, 1950-1953 yıllarındaki savaştan bu yana hiç görmedikleri yakınlarıyla buluşmak için Kuzey Kore'ye gitti.

Sonuncusu üç yıl önce yapılan buluşma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kore ve Güney Kore’den kurayla 100’er kişi seçildi.

Ancak seçilenlerden bazılarının hayatını kaybetmesi nedeniyle, Kuzey Kore’nin listesi 83, Güney Kore’nin listesi de 89 kişiye indi. Kuzey Kore’ye geçenler arasındaki en yaşlı kişi 101 yaşında.

Güney Koreli grup, buluşma için sınırdan otobüsle geçerek Kumgang’a gitti. 65 yıl sonra yakınlarına kavuşanların o anları duygusal görüntülere sahne oldu.

Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

3 gün boyunca burada kalacak olan grup üyelerinin askerlerin gözetiminde toplamda 11 saat yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Güney Korelilerin çoğu çok daha yoksul olan Kuzey’e elbise, ilaç ve yiyecek gibi hediyelerle geçti.

Son 18 yıl içinde 20 kez bu tür görüşmeler organize edilerek, ailelerin birkaç saatliğine sınırı geçip yakınlarını görmelerine izin verildi.