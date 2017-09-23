23 Eylül 2017'de Kıyamet mi Kopacak?

Gezegen ve yıldız hareketlerini inceleyen komplo teorisyenleri İncil'de yer alan bir kehanete dayanarak 23 Eylül 2017 Cumartesi günü kıyametin kopacağını öne sürdü.Son birkaç yıldır kıyameti bir türlü koparamayanlar bu defa da 23 Eylül 2017 tarihini işaret etti.Kutsal kitaplarda kıyamet gününü yalnızca günahkar kimselerin göreceği yazılır.Vahiy 12 İşareti olarak da bilinen yeni bir teori kıyametin güneşle giyinmiş bir kadının ayakları altında ay, başında da 12 yıldızlı taçın görünmesi ile beraber kopacağını iddia ediyor.Komplo teorisyenlerin Aslan ve Başak takımyıldızının astronomik hizasının gezegenlerle beraber oluşturduğu pozisyonun bu kehaneti ortaya çıkaracağını söylüyor.Bu ilginç teoriyi savunanlar kehanette bahsedilen kadının Başak takımyıldızını, yıldızlı tacı da Aslan takımyıldızının temsil ettiğini belirtiyor.23 Eylül 2017 günü bahsedilen Ay Başak takımyıldızının ayakları altında yer alacak ve Güneş takımyıldızı boyunca geçişini yapacak.Bu teoriyi öne süren ve destekleyen internet siteleri bu olayın 7 yıl sürecek büyük sıkıntıların da içinde olacağı iki aşamalı bir zaman diliminde gerçekleşeceğine inanıyor.Bu süre içerisinde deccalin insanoğluna büyük yıkımlar getireceği de felaket tellallarının savları arasında.Genel hatlarıyla İncil'de yer alan teori aslında Hristiyan aleminin geneli tarafından reddediliyor.Hristiyanlar kıyametin alameti olarak İncil'de geçen 2 fikri benimsiyor.1 Selanikliler 4:16-17'ye göre cennet tanrının hayatta olanları bulutlara alınıp götürülecek günlere kadar açık kalacak.2 Petrus 3:10 ise ''Ama Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek'' diye buyurur.Fakat kıyamete inanmak Vahiy 12 İşareti'ne inanmayı gerektirmiyor.Bu teori ABD'li YouTube kanalı sahibi William Tapley tarafından 2011 yılında yüklenen ve hizalanmayı anlatan 'Stellarium' adlı bir video ile ortaya atıldı.