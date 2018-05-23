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14 Yaşındaki Kız Öğrenciye Önce Tecavüz Ettiler Sonra Döverek Öldürdüler...

İrlanda'da bir grup erkek tarafından terk edilmiş bir evde vahşice dövülerek öldürülen 14 yaşındaki kızın, bir cinsel saldırıya kurban gittiği düşünülüyor.

14 Yaşındaki Kız Öğrenciye Önce Tecavüz Ettiler Sonra Döverek Öldürdüler...

İrlanda'da bir grup erkek tarafından terk edilmiş bir evde vahşice dövülerek öldürülen 14 yaşındaki kızın, bir cinsel saldırıya kurban gittiği düşünülüyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:26
14 Yaşındaki Kız Öğrenciye Önce Tecavüz Ettiler Sonra Döverek Öldürdüler...

14 Yaşındaki Kız Öğrenciye Önce Tecavüz Ettiler Sonra Döverek Öldürdüler

İrlanda'da bir grup erkek tarafından terk edilmiş bir evde vahşice dövülerek öldürülen 14 yaşındaki kızın, bir cinsel saldırıya kurban gittiği düşünülüyor.

14 yaşındaki Anastasia Kriegel, İrlanda'nın Leixlip şehrindeki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra öldürüldü.Polis, bir grup gencin acımasız cinsel saldırısından sonra öldürülen genç kızın vücudundaki DNA örneklerinin katilleri bulmaya yardımcı olacağına inanıyor.

SOPALAR, TUĞLALAR VE KAYALARLA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Dedektifler 14 yaşındaki kızın, sopalar, tuğlalar ve kayalarla dövüldüğünü düşünüyor. Polis, bu barbarca cinayeti işleyen bir grup gencin peşine düşerken öldürmek için kullanılan silahların üzerindeki izlerin de katilleri bulmalarına yardımcı olacağını umuyor.

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GELEN TELEFONLA EVDEN ÇIKTI

Pazartesi günü evine gelen telefonla Dublin'de bulunan St Catherine's Park'a gelmesi istenen genç kızın cesedi, Perşembe günü öğleden sonra terk edilmiş bir kulübede bulunmuştu. Ana'nın ölümü ile ilgili 13 yaşındaki iki görgü tanığından başka kimse bulunmuyor.

Araştırmacılar, katillerin onu öldürmedeki amacının bir cinsel saldırı ile alakalı olduğundan emin olduklarını söyledi.

"DOĞRULUK VEYA ÖLÜM"

Ana, sosyal medyada oldukça üretkendi ve pek çok video paylaşıyordu. Kaybolduğu gün Youtube'a "Doğruluk veya Ölüm" başlıklı bir video yüklediği öğrenildi.

Ana'nın öldürülmeden önceki aylarda okulda pek çok defa zorbalığa maruz kaldığı ve onu üzmek için sürekli boyu ile ilgili şakalar yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemek için bir ekip görevlendirilirken soruşturmanın oldukça karmaşık olduğu ve parktan cesedin bulunduğu terk edilmiş kulübeye nasıl gittiklerinin gizemini koruduğu ifade edildi.

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İrlanda14YaşKızöldürüldü
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