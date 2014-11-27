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12 Yaşındaki Kızını Satan Adamı..

Küçük kızını fuhuşa zorlayan adamı

12 Yaşındaki Kızını Satan Adamı..

Küçük kızını fuhuşa zorlayan adamı

27 Kasım 2014 Perşembe 13:35
12 Yaşındaki Kızını Satan Adamı..
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12 Yaşındaki Kızını Satan Adamı..
ABD'nin Memphis şehrinde yaşanan olayda bir baba, küçük kızını fuhuşa zorlayan adamı beyzbol sopasıyla dövdü


Daily Mail'de yer alan haber göre, babanın polise verdiği ifadede, Brian Jones isimli 'kadın satıcısı'nın 12 yaşındaki kızını fuhuşa zorladığı belirtildi.

Kızının izini süren baba, Memphis'teki bir apartmanın içinde birden fazla erkek olduğunu ve kızını kurtarmak için içeri girmeye çalıştığında Jones'un karşı koymasıyla boğuşmanın başladığını açıkladı.

Polisi arayan 'kadın satıcısı' Brian Jones, birisinin kendini minibüse kilitlemeye çalıştığını söyledi.

Jones polise, birisinin evine bir kız getirdiğini ve yatak odalarından birinde cinsel ilişkiye girdiğini bildiğini açıkladı ancak 'kızı sattığı' iddialarını reddetti.

Kızla ilişkiye giren kişi gözaltına alınmadı.



Brian Jones, küçük kızı rızası olmadan alıkoymaktan dolayı tutuklandı, kefalet olaraksa 200 bin dolar belirlendi.  

Son Güncelleme: 27.11.2014 13:37
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