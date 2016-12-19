Seks Robotuna İnsani Özellikler!

İnsanların kişilik özelliğinden kopyalanacak seks robotu!



Yeni nesil robotlarda insanların kişilik özellikleri, ciltleri ve hatta ölçüleri bile olacağı söyleniyor.Robotların, canlı cildine sahip olacağı hatta gerçek insan ölçülerinden ve kişilik özelliklerinden kopyalanacağı söyleniyor."Seks bebekleri giderek daha gerçekçi hale geliyor ve sonunda belirli bir kişiye benzeyecek şekilde uyarlanacak" diyor.Daha önce şirketler çeşitli bedenler, yüzler ve saç stilleri ile gerçeğinden farksız seks robotları yapmışlardı. Öyle ki bazıları gerçeğinden farksız bir cinsel organa sahip... Dokunuşlara yanıt veren özelliği ile insani deneyime sahip bir robot olarak tasarlamış ve 12 bin Sterlin'e satışa sunacaktı.Yazar ve seks danışmanı Ian Kerner "Teknoseksüel" robotlar için çiftlerin aralarında kıskançlık olmadan seks fantezilerini harekete geçirmelerini sağlayabileceklerini söyledi.Robotlar için talep, endüstriyi ileriye götürüyor ve bazılarının gerçekçi versiyonları 2030 yılı ile beraber hazırlanmaya başlanabilir.