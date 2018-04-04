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Daha uzun seks, erkeklerin ayaklarından geçiyor olabilir!

Erkeklerin tibial sinir uyarımı sonrasında cinsel ilişki süresinin arttığı tespit edildi

Daha uzun seks, erkeklerin ayaklarından geçiyor olabilir!

Erkeklerin tibial sinir uyarımı sonrasında cinsel ilişki süresinin arttığı tespit edildi

04 Nisan 2018 Çarşamba 20:52
Daha uzun seks, erkeklerin ayaklarından geçiyor olabilir!
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Erkeklerin daha iyi bir cinsel ilişkide bulunması ayaklarının uyarılmasından geçebilir. Bilim insanları, ayak bileğini hafif bir elektrik akımıyla uyarmanın erken boşalmayı engellemeye yardımcı olabileceği sonucuna ulaştı.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Avrupa Ürolojisi Derneği tarafından yayınlandı. Sinir sistemini uyararak makat kaslarının istenildiği gibi çalışmasını destekleyen bu sistem, erken boşalma sorunu yaşayan 30 erkekte denendi. Tibial sinir uyarımı (ayak bileğini uyaran bir elektrik akımı) sonrasında cinsel ilişki süresinin arttığı tespit edildi. Akım, seks kaslarını kontrol eden pelvisteki diğer sinirlere geçiyor.

Mynet'te yer alan habere göre, aşırı aktif mesane, idrar kaçırma, gaz-gaita tutamama, dışkılama güçlüğü ve kronik kabızlık gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bu PTNS cihazı, sinir sistemini uyararak makat kaslarının istenildiği gibi çalışmasını destekliyor.

PTNS üzerine yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlar şöyle:

- İdrar tutamama olarak bilinen aşırı aktif mesane tedavisinde yüzde 60 – 80 arasında başarı elde ediliyor.

- Gündüz ve gece işeme frekansı ve kaçak sayılarında anlamlı azalmalar sağlanıyor.

- Dışkı-gaz kaçırma olarak bilinen anal inkontinans tedavisinde hastaların yüzde 78’inde uzun dönemli iyileşme görülüyor.

PTNS cihazı, görünüm itibariyle televizyonların uzaktan kumandasına benzer bir cihaz. Üzerindeki çeşitli tuşlarla, uygulanacak elektriksel uyarının şiddeti ve aralığı ayarlanabiliyor. Bu cihazın ayak bileklerine takılacak seans boyunca kalacak 2 adet elektrotu var. Elektrodlardan biri ayak tabanına yapıştırılırken, diğeri ayak bileği iç yüze yerleştirilen ince akupunktur iğnesine takılıyor. Elektrodların ucundaki kablolar, kumanda cihazına bağlı. Cihaz, ilgili sinirlerin uyarılmasını sağlayan minumum düzeyde elektrik veriyor.

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