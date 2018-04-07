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Çöpçatan sitesinden ortalığı karıştıracak araştırma! Kadınlar eşlerini niye aldattıklarını itiraf ettiler

Bir çöpçatan sitesinin Avrupa genelinde yaptığı ankete göre, kıtada partnerlerini aldatmaya en meyilli millet İtalyanlar.

Çöpçatan sitesinden ortalığı karıştıracak araştırma! Kadınlar eşlerini niye aldattıklarını itiraf ettiler

Bir çöpçatan sitesinin Avrupa genelinde yaptığı ankete göre, kıtada partnerlerini aldatmaya en meyilli millet İtalyanlar.

07 Nisan 2018 Cumartesi 22:55
Çöpçatan sitesinden ortalığı karıştıracak araştırma! Kadınlar eşlerini niye aldattıklarını itiraf ettiler
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Evli çiftlere hitap eden “evlilik dışı randevu” sitesi (incontri-extraconiugali) tarafından düzenlenen ankete göre İtalyanların yüzde 58’i eşlerini en az bir kez aldatmış.

“Aldatma şampiyonları” listesinde ikinci sırada yüzde 53 ile İspanyollar ve üçüncü sırada yüzde 49 ile Fransızlar geliyor.

Listenin ilk 10 sırasında ayrıca Almanya (yüzde 48), Belçika (yüzde 46), Britanya (yüzde 45), Avusturya (yüzde 42), Danimarka (yüzde 39), Finlandiya (yüzde 37) ve Norveç (yüzde 36) yer alıyor.

Casanova’nın memleketi İtalya’da aldatma vakalarının en yaygın olduğu kentler Roma (yüzde 72), Milano (yüzde 71) ve Napoli (yüzde) olarak belirlendi.

Sicilya adasındaki Catania kenti sakinleri ise yüzde 9’luk aldatma oranıyla en sadık İtalyanlar çıktı.

‘İtalyan kadınlar daha çok aldatıyor’

Ankete göre, İtalya’da kadınlar erkeklere kıyasla partnerlerini aldatmaya daha yatkın.

İtalyan kadınların yüzde 64’ü partnerlerine ihanet ettiklerini söylerken, erkeklerde bu oran yüzde 52 olarak belirlendi.

Araştırmayı yapan çöpçatan sitesinin kurucusu Alex Fantini, “Kadınlar evlilik dışı ilişki yaşasalar da bundan daha az pişmanlık duyuyor gibi görünüyor. Partnerlerini aldatan kadınların yalnızca yüzde 8’i kendilerini suçlu hissettiklerini söyledi” diye konuştu.

Fantini, araştırmanın sonuçlarını İtalyan basınına değerlendirirken aldatmanın en yaygın gerekçesininse “can sıkıntısı” olduğunu belirterek, “En klasik gerekçe rutinden ve can sıkıntısından kurtulmak” dedi.

En önemli aldatma nedeni ‘can sıkıntısı’

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 45’i can sıkıntısı, yüzde 32’si partnerlerinin ilgisizliği, yüzde 21’iyse cinsel hayatlarından memnun olmamaları nedeniyle aldattıklarını söyledi.

Uluslararası araştırma şirketi Ifop’un 2014’te yaptığı bir araştırma da, Fransa ve İtalya’nın aldatmanın en yaygın olduğu ülkeler olduğunu göstermişti.

Araştırmada İtalyan ve Fransız erkeklerinin yüzde 55’inin partnerlerine ihanet ettikleri tespit edilmişti. Bu araştırmaya katılan İtalyan kadınların yüzde 34’ü, Fransız kadınlarınsa yüzde 32’si eşlerini aldattıklarını söylemişti.

Evlilikte sadakat şartının kaldırılması istenmişti

İtalya’da geçen yıl parlamentoya sunulan bir yasa tasarısıyla, evlilikte sadakat şartının kaldırılması istenmişti.

Geçen yıl sonunda Senato’ya bağlı bir komisyonda görüşülmeye başlanan tasarının destekçileri, sadakat vaadinin “evlilik, aile ve eşlerin hak ve görevlerine dair eski ve modası geçmiş bir vizyona dayanan kültürel bir miras” olduğunu savunuyor.

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