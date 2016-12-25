Cinsel Yaşam:
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25 Aralık 2016 Pazar 12:44

Cinsel İlişkinin Yeni Bir Faydası Ortaya Çıktı

Cinsel İlişkinin Yeni Bir Faydası Ortaya Çıktı
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Cinsel İlişkinin Yeni Bir Faydası Ortaya Çıktı
Kuşlar, arılar, insanlar... Herkes seks yapıyor. Ancak neden seks yaptığımız sorusunun cevabını, bilim insanları bile tam olarak bilmiyor. İngiliz araştırmacılar sonunda bir cevap bulmuş olabilir.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre cinsel üretkenlik, etrafımızda meydana gelen değişimlere daha kolay adapte olmamızı sağlayarak bizi enfeksiyonlara daha dayanıklı hale getiriyor.


Bazı hayvan türlerinde olduğu gibi eşeysiz üremenin birçok ve çeşitli avantajları var. Zaman ve enerji gerektirmiyor. Ancak insan bakış açısından değerlendirildiğinde kulağa oldukça sıkıcı gelebilir.

Seks, genlerin birbirileriyle birleşmesine imkan sağlayarak popülasyonların hızla evrim geçirmesini ve değişen çevreye kolay adapte olmasını sağlıyor.

Stirling Üniversitesi'nden araştırmacılar, çalışmalarında hem eşeyli hem eşeysiz üreyebilen su pirelerini incelemeye aldı. Araştırmada, cinsel birleşme sonucunda doğan su pirelerinin enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olduğu gözlemlendi. Bunun yanı sıra aynı annelerden olan çocuklardan cinsel yolla olanların diğerlerine göre daha az hasta olduğu gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu gözlemlere dayanarak seksin var olma sebebini insanı daha güçlü ve dayanıklı kılmak olarak açıkladı.


Kaynak: Daily Mail

 
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