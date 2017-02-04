Cinsel Yaşam:
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04 Şubat 2017 Cumartesi 16:09

Cinsel İlişki İçin En Çok Tercih Edilen Gün ve Saattleri

Cinsel İlişki İçin En Çok Tercih Edilen Gün ve Saattleri
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CİNSEL İLİŞKİ İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÜN VE SAATTLERİ

Cinsel ilişkiye girmenin günü ve saati olur mu? Yapılan bir araştırmaya göre insanlar haftanın belli günlerinde ve saatlerinde daha fazla birlikte oluyorlarmış. İşte haftanın en çok tercih edilen cinsel ilişki günleri ve saatleri...

Pazar günleri cinsel ilişkiye girmeyi seviyorsanız yalnız değilsiniz. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, insanların ilişkiye girmek için en çok tercih ettikleri gün ve saatler ile en az cinsel ilişkiye girdikleri gün ve saatler ortaya çıktı.

Buna göre, Pazar sabah 9 çiftlerin en çok birlikte olmayı tercih ettikleri gün ve saat. 2 bin yetişkin arasında yapılan araştırmaya göre, Salı akşam 9 ise çiftlerin favori gün ve saatleri arasında son sırada geliyor.

İşte haftanın en çok ve en az tercih edilen ilişki girme saatleri:

En popüler: Pazar 9:00, Cumartesi 22:30, Cumartesi 23:30, Cuma 22:30, Cumartesi 10:30, Cumartesi 11:30, Cuma 10:30, Cumartesi 23:15, Cumartesi 21.30, Pazar 21:30

En az popüler: Pazartesi 20:15, Pazartesi 19:30, Salı 17.30, Salı 21:00, Perşembe 8:00, Perşembe 19:30, Pazartesi 8:00, Çarşamba 7:30, Cuma 17:00, Cumartesi 17:00


 
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