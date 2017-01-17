Cinsel Yaşam:
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17 Ocak 2017 Salı 18:57

Cam Sehpa Fantezisi Kanlı Bitti!

Cam Sehpa Fantezisi Kanlı Bitti!
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Cam Sehpa Fantezisi Kanlı Bitti!
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir turist ile seks işçisi cam sehpa üzerinde sevişmeye kalkınca, olanlar oldu.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; cinsel ilişki esnasında sehpa kırılınca, kadının kolları ve bacakları derin bir şekilde kesildi.

Seks turizmi için kullanıldığı öğrenilen otele çağrılan sağlık ekipleri tarafından çekilen fotoğraflarda, talihsiz kadın kana bulanmış yatakta boylu boyunca yatarken görülüyor.

Haberde yaşadıklarından utanç duyduğu anlatılan turistin, sağlık ekipleri ve polise haber vermekten başka çaresinin kalmadığı belirtildi. Zira, sehpa kırılınca, vücudunda derin kesikler oluşan kadın, çığlık çığlığa bağırmaya başladı.



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