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Yolcu uçaklarına uyku kabinleri geliyor

Uçak yolculuklarımız önümüzdeki günlerde ilginç bir şekilde değişime uğrayabilir.

Yolcu uçaklarına uyku kabinleri geliyor

Uçak yolculuklarımız önümüzdeki günlerde ilginç bir şekilde değişime uğrayabilir.

13 Nisan 2018 Cuma 22:19
Yolcu uçaklarına uyku kabinleri geliyor
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Uçak yolculuklarımız önümüzdeki günlerde ilginç bir şekilde değişime uğrayabilir. Zira artık yolcu uçaklarında yatağa ev sahipliği yapan kabinler görmeye başlayacağız.

Bildiğiniz First Class yolculukları unutun! Önümüzdeki yıllarda bir yerden bir yere uçak ile seyahat ettiğinizde bu yolculuğunuz otelde konaklamaktan farksız olabilir. 

Havada daha lüks yolculuk için gelen talebi dikkate alan Airbus, yeni tasarladığı uçaklar ile adeta yolculara havada giden bir otelde konakladıklarını hissettirecek. 

Airbus A330'ların içini yeniden dizayn eden firma, kargo taşınan bölümü uyku kabinleri ile donattı. Günümüzde uçakların kargoları taşımak için kullandığı bölümler yeni modellerde yolcuların uyuyarak seyahat edebildiği bir bölüme dönüşecek. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu uçaklar 2020 yılında havayolu şirketlerine satılmaya başlanacak. CNN Internationla'a konuşan Airbus sözcüsü Jacques Rocca şirketlerden olumlu geri dönüşler aldıklarının altını çizdi ancak alınan sipariş rakamanı açıklamadı. 

İlk planlara göre, yolcular uçak bileti alırken ekstra ücret ödeyerek bir de yatak kiralayabilecekler. Ancak kabinlerin olduğu bölümde pencereye yer verilmeyecek. 

Ancak bu alanda çalışmalar yapan tek şirket Airbus değil.

Londra merkezli Seymourpowell'ın konseptleri uçak yolculuğunu otelde konaklamaktan farksız hale getirmek için ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı. 

Şirket bugüne kadar gökyüzündeki en lüks First Class kabin tasarımına imza atmıştı. Havayolu şirketlerinin beğenisine sunulan dizaynlarda kabin tamamen kişiye özel tek veya çift kişilik süper lüks bir odaya dönüşüyor. 

Yolcuların seyahat ettiği deri koltuklar ise istenmesi halinde bir yatağa dönüşüyor. Gökyüzünün butik oteli olarak da anılan kabinlerde 42 inç televizyonlara da yer veriliyor. 

Havayolu şirketlerinin gelirlerinin yüzde 40 ila 50'sinin First Class ve Business Class yolcularından sağladığının altını çizen şirket, bu konsept ile şirketlerin gelirlerini artırabileceği iddiasında.

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