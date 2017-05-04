Yaptığı Tasarım Hayrete Düşürdü

Youtube'da kanalı olan Çinli bir mühendis, 40 kalibre tabanca mermisini hiç akla gelmeyecek bir şeye dönüştürdü.
Mermiden ne yapılabilir ki demeyin
Çinli vatandaşın youtube video sitesine aktardığı bu görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Mermi çekirdekleri üzerinde uzun ve dikkatli bir çalışma yürüten Çinli mühendis, izleyenleri şaşırttı
Kullanılmış mermi çekirdeklerini kulaklığa çeviren mühendis önce mermi çekirdekleri üzerine delikler açtı
Daha sonra ölçülendirme çalışmalarını tamamlayan mühendis son olarakta gerekli düzeneği çekirdeklerin içerisine yerleştirdi
Oldukça şık duran kulaklıklar videoyu izleyenler tarafından çok sayıda beğeni aldı