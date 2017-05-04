Bilim & Teknoloji:
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04 Mayıs 2017 Perşembe 13:05

Yaptığı Tasarım Hayrete Düşürdü

Yaptığı Tasarım Hayrete Düşürdü
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Çinli mühendis tabanca mermisinden öyle bir şey yaptı ki...

Youtube'da kanalı olan Çinli bir mühendis, 40 kalibre tabanca mermisini hiç akla gelmeyecek bir şeye dönüştürdü.

Mermiden ne yapılabilir ki demeyin

Çinli vatandaşın youtube video sitesine aktardığı bu görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Mermi çekirdekleri üzerinde uzun ve dikkatli bir çalışma yürüten Çinli mühendis, izleyenleri şaşırttı
Kullanılmış mermi çekirdeklerini kulaklığa çeviren mühendis önce mermi çekirdekleri üzerine delikler açtı

Daha sonra ölçülendirme çalışmalarını tamamlayan mühendis son olarakta gerekli düzeneği çekirdeklerin içerisine yerleştirdi
Oldukça şık duran kulaklıklar videoyu izleyenler tarafından çok sayıda beğeni aldı 



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Yaptığı Tasarım Hayrete Düşürdü
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