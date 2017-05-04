Yaptığı Tasarım Hayrete Düşürdü

Youtube'da kanalı olan Çinli bir mühendis, 40 kalibre tabanca mermisini hiç akla gelmeyecek bir şeye dönüştürdü.Mermiden ne yapılabilir ki demeyinÇinli vatandaşın youtube video sitesine aktardığı bu görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.Mermi çekirdekleri üzerinde uzun ve dikkatli bir çalışma yürüten Çinli mühendis, izleyenleri şaşırttıKullanılmış mermi çekirdeklerini kulaklığa çeviren mühendis önce mermi çekirdekleri üzerine delikler açtıDaha sonra ölçülendirme çalışmalarını tamamlayan mühendis son olarakta gerekli düzeneği çekirdeklerin içerisine yerleştirdiOldukça şık duran kulaklıklar videoyu izleyenler tarafından çok sayıda beğeni aldı