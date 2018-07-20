banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.645
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2938
EURO
5.6125
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
Kavurucu sıcaklar devam edecek
KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK
Polise rüşvet teklif etmiş
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ
Babasını delik deşik etti
BABASINI DELİK DEŞİK ETTİ
banner282
Flaş Haber
Babasını delik deşik etti
Kapat

WhatsApp’tan kritik adım… Sınırlama kararı alındı

Sohbet uygulaması WhatsApp, 200 milyon kişinin hizmetlerini kullandığı Hindistan'da, sahte haberlerin yol açtığı linç dalgasından sonra bu ülkede, "yönlendirme" hizmetlerini kısıtladığını açıkladı.

WhatsApp’tan kritik adım… Sınırlama kararı alındı

Sohbet uygulaması WhatsApp, 200 milyon kişinin hizmetlerini kullandığı Hindistan'da, sahte haberlerin yol açtığı linç dalgasından sonra bu ülkede, "yönlendirme" hizmetlerini kısıtladığını açıkladı.

20 Temmuz 2018 Cuma 22:17
WhatsApp’tan kritik adım… Sınırlama kararı alındı

Hindistan hükümeti WhatsApp’ı yasal yollara başvurmakla tehdit ederek şirketten yeni tedbirleri devreye sokmasını istemişti.

Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20’yi aşkın kişi öfkeli kalabalıklar tarafından linç edildi.

Perşembe günü akşam saatlerinde Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada kötü niyetli söylentilerin yayılmasına vesile olan WhatsApp’ın yasal sorumluluklarından kaçamayacağı ve hesap vermesi gerektiği kaydedilmişti.

Facebook’un sahip olduğu WhatsApp şirketi bu tehdide bugün Hindistan’daki kullanıcıların birbirine mesaj “yönlendirme” kapasitesini kısıtlamaya çalışacağını söyleyerek yanıt verdi.

Açıklamaya göre Hindistan’daki kullanıcıların mesaj yönlendirmesi kısıtlanırken, üye olunabilecek ve yönlendirme yapılabilecek WhatsApp grubu sayısı da kullanıcı başına beş ile sınırlandırılacak.

Açıklamada hızlı yönlendirme yapmaya yarayan işlevin de kaldırılacağı kaydediliyor.

Şirket açıklamasında “Gözlemlemeyi sürdüreceğimiz bu değişikliklerin, WhatsApp’ın, tasarım amacı olan özel mesajlaşma ortamı olarak kullanılmasına hizmet edeceği inancındayız” denildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir Adam gerçek oldu… 440 bin doları veren uçabilecek
Demir Adam gerçek oldu… 440 bin doları veren uçabilecek
Instagram’a yeni özellik! Çevrimiçi kullanıcıları artık görülebilecek
Instagram’a yeni özellik! Çevrimiçi kullanıcıları artık görülebilecek
Teknoloji sakatlamasın!
Teknoloji sakatlamasın!
2019 yılında 3 kameralı iPhone gelebilir!
2019 yılında 3 kameralı iPhone gelebilir!
Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu
Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu
iPhone zammı feci vurdu!
iPhone zammı feci vurdu!
İşte en şanslı kan grubu...
İşte en şanslı kan grubu...
Telefonunuz Sizi Gizlice Dinliyor Olabilir!
Telefonunuz Sizi Gizlice Dinliyor Olabilir!
Whatsapp’tan son haber! Yeni dönem bugün başladı!
Whatsapp’tan son haber! Yeni dönem bugün başladı!
‘Facebook’a çocuğunun fotoğrafını koyma’
‘Facebook’a çocuğunun fotoğrafını koyma’

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim