Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Aralık 2017 Salı 20:04

WhatsApp’tan Bomba Yenilik!

WhatsApp'tan Bomba Yenilik!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
WhatsApp’tan bomba yenilik! Biriken mesajları özetleyecek sizin yerinize cevap verecek
WhatsApp, kullanıcılarını çok rahatlatacak bir yeniliğe imza atıyor. Vivek Bombatkar ve Sidharth Ramachandran adında iki geliştirici, Disrupt Berlin 2017 Hackathon'da WACAO (başka bir deyişle Whatsapp Chat Assistant) isimli yapay zeka algoritmasıyla çalışan bir sanal asistan tanıttılar. İki kafadarın geliştirdiği bu hizmet, biriken mesaj sorununu ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının elini oldukça rahatlatacak bir yenilik ile gündemde. WhatsApp’a entegre edilecek sanal asistan kullanıcıların yaptığı pek çok işlemi devralacak. WACAO (Whatsapp Chat Assistan), kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı olarak mesaj gönderecek. Henüz bir Github projesi olan WACAO’nın önümüzdeki dönemde WhatsApp’a entegre edilmesi bekleniyor.



MESAJLARI ÖZETLEYECEK
WhatsApp’ı daha pratik hale getiren dijital asistan WACAO; telefonunuzdan uzun bir süre ayrı kalmanız durumunda biriken WhatsApp mesajlarını özetleyerek kullanıcıları tek tek tüm mesajları okuma zahmetinden arındırıyor.



Örneğin arkadaşlarınızla birlikte bulunduğunuz bir gruba yaklaşık bin mesaj gelmiş ve siz bunun bir özet şekilde aktarılmasını istiyorsunuz Duruma WACAO el atıyor, sohbeti WACAO ile açtıktan sonra ‘özetle' yazıyorsunuz daha sonra ise sizden grubun adını yazmanız isteniyor. WACAO, grubu son ziyaretinizden bu yana konuşulan her şeyi özetleyip size sunacak. Böylece binlerce mesajı okuma zahmetinden kurtuluyorsunuz.
Yalnızca biriken mesajları özetlemekle kalmayan WACAO; sohbetleri farklı dillere çevirebiliyor, grup mesajlarını özetliyor ve doğum günü mesajlarını dahi isteğiniz doğrultusunda iletebiliyor. WACAO’nun Türkçe olarak hizmet verdiğini de söyleyelim.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarjı En Uzun Süre Dayanan Telefonlar! Hangi Telefonun Şarjı Daha İyi Gidiyor? Şarjı En Uzun Süre Dayanan Telefonlar! Hangi Telefonun...
İşte Sony'nin Tam Ekranlı Çerçevesiz Yeni Telefonu! İşte Sony'nin Tam Ekranlı Çerçevesiz Yeni...
'iPhone X Satışları Durdurulsun!' 'iPhone X Satışları Durdurulsun!'
800 Milyonu İşsiz Bırakacaklar 800 Milyonu İşsiz Bırakacaklar
Facebook Şifreniz Selfie Olacak! Facebook Şifreniz Selfie Olacak!
Bedeninizi Bu Cihaz Belirleyecek! Bedeninizi Bu Cihaz Belirleyecek!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Şarjı En Uzun Süre Dayanan Telefonlar! Hangi...

Haberi Oku