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WhatsApp’ta silinmiş mesajları geri getirme tüyosu…

WhatsApp sohbet geçmişini sildiyseniz geri getirebilmek için yedekleme yapmış olmanız gerekir. Andorid ve iPhone telefonlarda farklı geri getirme yöntemleri kullanılabilir. Ancak WhatsApp sohbet geçmişinizi kendi sunucularında saklamadığı için WhatsApp'a başvurmanız mümkün değil. Peki hangi cihazda nasıl WhatsApp silinmiş mesajları geri getirilir?

WhatsApp’ta silinmiş mesajları geri getirme tüyosu…

WhatsApp sohbet geçmişini sildiyseniz geri getirebilmek için yedekleme yapmış olmanız gerekir. Andorid ve iPhone telefonlarda farklı geri getirme yöntemleri kullanılabilir. Ancak WhatsApp sohbet geçmişinizi kendi sunucularında saklamadığı için WhatsApp'a başvurmanız mümkün değil. Peki hangi cihazda nasıl WhatsApp silinmiş mesajları geri getirilir?

13 Eylül 2018 Perşembe 00:12
WhatsApp’ta silinmiş mesajları geri getirme tüyosu…

Ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına sohbet yedeği tutma özelliği sunuyor. Bu sayede WhatsApp konuşmalarını silenler bu yedeği kullanarak geri döndürebiliyor. Peki WhatsApp'ta silinmiş mesajlar nasıl getirilir? WhatsApp'ta yedekleme nasıl yapılır?

WHATSAPP’TA SİLİNMİŞ MESAJLAR NASIL GETİRİLİR?

WhatsApp’ta silinen mesajları geri getirmek için sohbet yedeğini kullanmak en pratik yol olur. iPhone’lar da iCloud yedekleme de kullanılabilir. Yedekleme yaptıysanız telefonunuzdan uygulamayı kaldırıp yeniden yüklediğinizde WhatsApp mesaj yedeği bulunuyor ve otomatik olarak “Geri Yükle” seçeneği sayesinde bu işlem gerçekleştirilebiliyor.

ANDORİD'TE SİLİNEN FOTOĞRAF BULMA

Android işletim sistemine ait telefonları kullananlar WhatsApp sohbetini silseler de fotoğrafları ayrı bir yerde depolamış oluyorlar.Resmi sohbetten silseniz de bu klasörden silinmeyebilir; bu yüzden bir dosya yöneticisi kullanarak Dahili Hafıza > WhatsApp > Media > WhatsApp Images klasörüne göz atın.

WHATSAPP YEDEKLEME NASIL YAPILIR?

Sohbetlerinizi yedeklemek için;

-WhatsApp hesabınızı açın ve ayarlar kısmına dokunun
-Sohbetler seçeneğine tıklayın
-Ardından Sohbet Yedeğine dokunun
-Açılan sayfadan Şimdi Yedekle seçeneğine dokunun

ICLOUD İLE YEDEKLEME

İPhone kullanıcısı iseniz sohbet geçmişinizi iCloud’a yedekleyebilirsiniz. Böylece telefonunuzu kaybetseniz bile sohbet geçmişiniz saklı kalır.WhatsApp’ı yeniden yüklediğinizde sohbet geçmişinizi yeniden görebilirsiniz. iCloud’dayken WhatsApp uçtan uca şifrelemesiyle korunmaktadır.

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