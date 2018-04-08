WhatsApp’ın en beğenilen özelliklerinden biri Facebook Messenger’a geliyor

WhatsApp'ın nefes aldıran özelliği mesaj geri alma Facebook Messenger'a da geliyor.

Facebook, Cambridge Analytica skandalı sonrası aldığı karar ile mesaj geri alma özelliğini Facebook Messenger uygulamasına ekleneceğini duyurdu. WhatsApp kadar olmasa da oldukça popüler bir mesajlaşma uygulaması olan Facebook Messenger mesaj geri alma özelliği ile tekrar gündemde.

Veri gizliliğine ek olarak içlerinde Mark Zuckerberg‘ün de bulunduğu bazı Facebook yöneticilerinin Messenger mesajlarının Facebook tarafından, geri döndürülemez şekilde silindiği de ortaya çıktı. İkinci skandalın ardından Facebook, aldığı kararla birlikte mesaj geri alma özelliğini herkesin kullanımına açacağını açıkladı. Facebook Messenger için Whatsapp‘a benzer oldukça kolay bir mesaj geri alma arayüzü planlıyor. Kullanıcıların tıpkı Whatsapp‘taki gibi mesajın üstüne basılı tutarak karşı taraftan da silebileceği bir model üzerinde çalışılıyor.

Bu şekilde kullanıcılar attığı mesajları karşı taraftan da silebilme yetkisine sahip olacak. Fakat bu özelliğin Whatsapp‘taki gibi belirli bir süre limitine sahip olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.