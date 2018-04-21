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Sahilde erkek cesedi bulundu
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WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…

WhatsApp'da zincir şeklinde dolaşan mesajların bazıları zararsız içeriklerle dolu olurken birçoğu da boşa zaman kaybı olarak dikkat çekiyor. Masum bir uyarı videosu olarak gezen yeni bir mesaj kullanıcıların cihazlarını ele geçirmeye yönelik zararlar içeriyor. "Martinelli” isimli bir videonun varlığına karşı uyaran mesaja dair detaylar şu şekilde...

WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…

WhatsApp'da zincir şeklinde dolaşan mesajların bazıları zararsız içeriklerle dolu olurken birçoğu da boşa zaman kaybı olarak dikkat çekiyor. Masum bir uyarı videosu olarak gezen yeni bir mesaj kullanıcıların cihazlarını ele geçirmeye yönelik zararlar içeriyor. "Martinelli” isimli bir videonun varlığına karşı uyaran mesaja dair detaylar şu şekilde...

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:42
WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…

WhatsApp’da gezen saçma mesajlar ve onları yaydığı tehlikeler bitmiyor. Yeni ortaya çıkan ve mesajı alan kişilerin “Martinelli” isimli bir videonun varlığına karşı uyaran bu mesaj, muhtemelen o videoyu hiç izlemeden panik yapan kullanıcılar tarafından gönderiliyor. Mesaj bir yıldır ortada gezerken aslında mesajın içinde belirtilen tehlikelerin hiç olmadığı, mesajın kendisinin tehlikeyi yarattığı ortaya çıktı.

UYARILARLA KANDIRIYOR!

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Martinelli videosuna dair sahte bir uyarıyla insanları endişelendiren bu mesaj, durumu masum göstermek için bir de ek uyarı içeriyor. Bu uyarı artık suyu çıkan WhatsApp Gold üyeliği sahtekarlığıyla ilgili. WhatsApp Gold adıyla ücretli bir özel üyelik paketi sunulduğuna yönelik iddilara artık çoğu kişi inanmadığı için mesajda böyle bir sürümün olmadığı, kullanıcıların dikkat etmeleri gerektiği söylenir. Yani doğruluk payı olan bir söylem sayesinde mesaj, gerçekçi gösterilmeye çalışılıyor.

KAYITLI HESAP BİLGİLERİNİZE DİKKAT

Bu tip videolara inanarak telefonunuzdaki hesap bilgilerinizi riske atabilirsiniz. İnternette bir şeye inanmadan önce birkaç kere düşünmeniz gerektiğini unutmayın…

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