WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…

WhatsApp’da gezen saçma mesajlar ve onları yaydığı tehlikeler bitmiyor. Yeni ortaya çıkan ve mesajı alan kişilerin “Martinelli” isimli bir videonun varlığına karşı uyaran bu mesaj, muhtemelen o videoyu hiç izlemeden panik yapan kullanıcılar tarafından gönderiliyor. Mesaj bir yıldır ortada gezerken aslında mesajın içinde belirtilen tehlikelerin hiç olmadığı, mesajın kendisinin tehlikeyi yarattığı ortaya çıktı.
UYARILARLA KANDIRIYOR!
KAYITLI HESAP BİLGİLERİNİZE DİKKAT
Bu tip videolara inanarak telefonunuzdaki hesap bilgilerinizi riske atabilirsiniz. İnternette bir şeye inanmadan önce birkaç kere düşünmeniz gerektiğini unutmayın…