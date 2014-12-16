Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Uzaya Seyahat!

26 farklı ülkede müşterilerine otomatik depolama ve arşivleme çözümleri sunan ve bu sene 141.

Uzaya Seyahat!

26 farklı ülkede müşterilerine otomatik depolama ve arşivleme çözümleri sunan ve bu sene 141.

16 Aralık 2014 Salı 13:02
Uzaya Seyahat!
banner238

Uzaya Seyahat!

26 farklı ülkede müşterilerine otomatik depolama ve arşivleme çözümleri sunan ve bu sene 141. yaşını kutlayan Kardex Remstar, şimdi de teknolojisini uzay yolculuğu için kullandırıyor.

SpaceX firması, üretilen roketlerin ve uzay araçlarının; üretim hatları için 4 adet Kardex Remstar Shuttle XP, Kardex Remstar PPG yazılımı, konveyör hattı ve 2 adet sipariş işleme ünitesi satın aldı.

Dar alanlarda mevcut olan maksimum yüksekliği kullanarak, en az alanda en yoğun depolama yapmaya olanak veren dikey depolama sistemlerini üreten Kardex Remstar, ürettiği projelerle çok önemli işlere imza atıyor.

1873 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ve 1950'lerde dikey depolama çözümleri geliştiren ve 1980'lerin başında bu sistemleri bilgisayarlar ile entegre ederek sadece bir makine değil aynı zamanda entegre çözümler sunan Kardex Remstar, o günden bu yana sürekli depolama ve otomasyon konusunda yeni teknolojileri hayata geçirdi.

Lojistik, otomotiv, perakende, ilaç, makine, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere pek çok farklı sektörden büyük ve KOBİ tarzında müşteriye otomasyon çözümleri sunan Kardex Remstar, en son imza attığı proje ile imza attığı işlerde bir anlamda çağ atladı. Çünkü artık Kardex Remstar sadece dünyada değil uzayda seyahatlerin yapacak roketlerin üretiminde de kullanılacak. SpaceX firması, üretilen roketlerin ve uzay araçlarının; üretim hatları için 4 adet Kardex Shuttle XP (dikey asansörlü otomatik depolama ve sipariş toplama sistemi), Kardex PPG yazılımı, konveyör hattı ve 2 adet sipariş işleme ünitesi satın aldı.

2002 yılında uzay seyahatlerinin maliyetlerini ucuzlatmak ve Mars'ta kolonileşme projesini hayata geçirmek üzere kurulan ve merkezi California'da bulunan SpaceX, basit bir depolama sisteminden daha çok sorunsuz ve sürekli çalışacak, uzun yıllar kullanılacak Kardex Remstar kalitesini tercih etti. 2015'in başında hayata geçecek olan sistemle daha önce mezanin raflar ve sabit raflarda yürüyen operasyon, kısa sürede Kardex Remstar Shuttle XP teknolojisi yardımıyla hem daha az alanda hem de daha az iş gücüyle yapılacak.

Roketsan ile de sözleşme yapıldı

Kardex Remstar ayrıca Türkiye savunma sanayiinin gözbebeği şirketlerinden biri olan Roketsan ile de bir sözleşme yaptı. Şirketin yedek parça ve mamul depolarına aralık ayı içinde kurulan Kardex Remstar Shuttle XP otomatik dikey depolama sistemleri sayesinde %70'e varan alan tasarrufu sağlanıyor. 

Son Güncelleme: 16.12.2014 13:04
Anahtar Kelimeler:
26 Farklı ülkede Müşterilerine Otomatik Depolama Ve Arşivleme çözümleri Sunan Ve Bu Sene 141. Yaşını Kutlayan Kardex Remstarşimdi De Teknolojisini Uzay Yolculuğu Için Kullandırıyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim