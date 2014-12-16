Uzaya Seyahat!



26 farklı ülkede müşterilerine otomatik depolama ve arşivleme çözümleri sunan ve bu sene 141. yaşını kutlayan Kardex Remstar, şimdi de teknolojisini uzay yolculuğu için kullandırıyor.



SpaceX firması, üretilen roketlerin ve uzay araçlarının; üretim hatları için 4 adet Kardex Remstar Shuttle XP, Kardex Remstar PPG yazılımı, konveyör hattı ve 2 adet sipariş işleme ünitesi satın aldı.



Dar alanlarda mevcut olan maksimum yüksekliği kullanarak, en az alanda en yoğun depolama yapmaya olanak veren dikey depolama sistemlerini üreten Kardex Remstar, ürettiği projelerle çok önemli işlere imza atıyor.



1873 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ve 1950'lerde dikey depolama çözümleri geliştiren ve 1980'lerin başında bu sistemleri bilgisayarlar ile entegre ederek sadece bir makine değil aynı zamanda entegre çözümler sunan Kardex Remstar, o günden bu yana sürekli depolama ve otomasyon konusunda yeni teknolojileri hayata geçirdi.



Lojistik, otomotiv, perakende, ilaç, makine, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere pek çok farklı sektörden büyük ve KOBİ tarzında müşteriye otomasyon çözümleri sunan Kardex Remstar, en son imza attığı proje ile imza attığı işlerde bir anlamda çağ atladı. Çünkü artık Kardex Remstar sadece dünyada değil uzayda seyahatlerin yapacak roketlerin üretiminde de kullanılacak. SpaceX firması, üretilen roketlerin ve uzay araçlarının; üretim hatları için 4 adet Kardex Shuttle XP (dikey asansörlü otomatik depolama ve sipariş toplama sistemi), Kardex PPG yazılımı, konveyör hattı ve 2 adet sipariş işleme ünitesi satın aldı.



2002 yılında uzay seyahatlerinin maliyetlerini ucuzlatmak ve Mars'ta kolonileşme projesini hayata geçirmek üzere kurulan ve merkezi California'da bulunan SpaceX, basit bir depolama sisteminden daha çok sorunsuz ve sürekli çalışacak, uzun yıllar kullanılacak Kardex Remstar kalitesini tercih etti. 2015'in başında hayata geçecek olan sistemle daha önce mezanin raflar ve sabit raflarda yürüyen operasyon, kısa sürede Kardex Remstar Shuttle XP teknolojisi yardımıyla hem daha az alanda hem de daha az iş gücüyle yapılacak.



Roketsan ile de sözleşme yapıldı



Kardex Remstar ayrıca Türkiye savunma sanayiinin gözbebeği şirketlerinden biri olan Roketsan ile de bir sözleşme yaptı. Şirketin yedek parça ve mamul depolarına aralık ayı içinde kurulan Kardex Remstar Shuttle XP otomatik dikey depolama sistemleri sayesinde %70'e varan alan tasarrufu sağlanıyor.