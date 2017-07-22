Bilim & Teknoloji:
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22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:13

Tüm iPhone'lara Panik Butonu Geliyor!

Tüm iPhone'lara Panik Butonu Geliyor!
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Tüm iPhone'lara Panik Butonu Geliyor!
Apple, iPhone'larında uzun zamandır yer verdiği parmak izi sensörüne çok önemli bir görev daha vermek için çalışıyor!

Apple da dahil olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisi telefonlarında özellikle yazılım desteği ile acil durumlar için farklı çözümler sunuyor. Ancak anlaşılan Apple, bunu daha sadeleştirmek ve daha hızlı erişim imkanı sunabilmek için farklı çözümler peşinde. En azından 18 Temmuz 2017 tarihli patent bize bunu gösteriyor.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan patent başvurusuna göre Apple, parmak izi tarayıcısına benzeyen bir biyometrik sensörü, acil durum çağrısını harekete geçirmek üzere kullanacak. Bunu nasıl yapacağı ve Touch ID'ye mi entegre edeceği ise şimdilik bilinmiyor.
Aslında patent, Mart 2013 tarihinde dosyalanmış. Patent örneğinde belirli komutları yürüten sensör üzerinde kullanılan frekansı, kuvveti ve hatta parmak izini tanıyabilen bir sistemin kullanılması öngörülüyor. Bunu zaten Touch ID'nin şu anki halinde görebiliyoruz. Güncellenen patente şimdi bir de acil durumlarda nasıl davranabileceğine ilişkin yeni bilgiler de eklenmiş.



 
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