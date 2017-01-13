Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ocak 2017 Cuma 20:10

Telefonlar 5.5 Metreden Şarj Olabilecek

Telefonlar 5.5 Metreden Şarj Olabilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Telefonlar 5.5 Metreden Şarj Olabilecek
Teknoloji devi Apple, kablosuz şarj özelliğini kullanmaya hazırlanıyor.

Apple, yeni iPhone”larda kullanmayı planladığı kablosuz şarj özelliğinin farklı ve ilgiçekici olması için çalışmalarını sürdürüyor. Sızan bilgilere göre iPhone yaklaşık 5.5 metre mesafeden kablosuz ve şarj yüzeyi olmadan şarj edilebilecek.
İphone 8’de kullanılması muhtemel olan teknolojiyi geliştiren Energous şirketi yetkililer, isim vermeseler de Apple’ı işaret ettiler.
Energous, geçtiğimiz aylarda çoğunluka Apple ile çalışan Dialog Semiconductor’dan 10 milyon dolar yatırım satın almıştı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kola Sanal Klavye Geliyor Kola Sanal Klavye Geliyor
AY DEDE SANILANDAN DAHA YAŞLI ÇIKTI AY DEDE SANILANDAN DAHA YAŞLI ÇIKTI
Samsung Galaxy S8'in İlk Görüntüsü Sızdı Samsung Galaxy S8'in İlk Görüntüsü Sızdı
Akıllı Telefon Boyutunda Mini Bilgisayar Akıllı Telefon Boyutunda Mini Bilgisayar
Bir Telefondan Bile İnce Televizyon! Bir Telefondan Bile İnce Televizyon!
Yüzbinlerce Android Cihaz Tehlikede Yüzbinlerce Android Cihaz Tehlikede
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Kola Sanal Klavye Geliyor

Haberi Oku