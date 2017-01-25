FLAŞ HABER

3 Yıl Hapis Yatacak

Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 18:57

'Star Wars' Teknolojisi Gerçek Olmak Üzere

'Star Wars' Teknolojisi Gerçek Olmak Üzere
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
'Star Wars'un hologram teknolojisi gerçek olmak üzere

Bilimkurgu filmlerinde sıkça rastladığımız hologram teknolojisi üzerinde çalışan bilim adamları, büyük boyutlu lens ve projeksiyon sistemlerine gerek kalmadan yüksek kaliteli üç boyutlu imajları yansıtmayı sağlayan bir nano-malzeme geliştirdi


Avustralya Ulusal Üniversitesinden bir grup araştırmacı, her biri saç telinden 500 kat daha ince milyonlarca silikon sütunu birleştirerek ışığı üç boyutlu olarak yansıtabilen bir nano-malzeme geliştirdiklerini bildirdi.

ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜ

Yeni malzemenin mercek ve prizma benzeri konvansiyonel optik araçlar gibi büyük ve ağır olmamasının yanı sıra ışığı yalnızca yoğunluk olarak iki boyutlu kaydeden bu araçların aksine üç boyutlu olarak yeniden oluşturabildiği belirtildi.

'STAR WARS'UN VAZGEÇİLMEZ İLETİŞİM CİHAZI

Araştırmacılar, yeni icadın kamera ve projeksiyon teknolojilerinde çığır açacağını, "Star Wars" (Yıldız Savaşları) filmlerinde görülen hologramlı haberleşme teknolojisinin günlük hayatta kullanılmasının önünde engel kalmadığını vurguladı.

AKILLI TELEFONLARDA BİLE KULLANILABİLECEK

Yeni malzemenin sonsuz olanaklara kapı açacağına dikkat çeken projenin baş araştırmacısı Sergey Kurk, buluş için "Akıllı telefonlardaki kameraların boyutunun küçültülmesinden, uydulardaki kompleks optik sistemlerin ağırlığının azaltılmasına kadar birçok farklı alanda kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi "Optica"da yayınlandı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'a Üç Yeni Özellik Geldi WhatsApp'a Üç Yeni Özellik Geldi
Cama Yapıştırın Telefonunuz Şarj Olsun! Cama Yapıştırın Telefonunuz Şarj Olsun!
Akıllı Telefon İle Sperm Testi! Akıllı Telefon İle Sperm Testi!
MacOS İşletim Sisteminde Virüs Paniği! MacOS İşletim Sisteminde Virüs Paniği!
30 Bin Dolarlık Tesbih Yaptı 30 Bin Dolarlık Tesbih Yaptı
Soğuk Havada iPhone'a Neler Oluyor? Soğuk Havada iPhone'a Neler Oluyor?
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

WhatsApp'a Üç Yeni Özellik Geldi

Haberi Oku