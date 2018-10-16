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"Sıradan insanın soyu tükenecek"

Stephen Hawking’in bugün satışa çıkacak olan kitabındaki makalesinden: "Zenginlerin, çocuklarının DNA’ları üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk insanlığın sonunu getirecek."

"Sıradan insanın soyu tükenecek"

Stephen Hawking’in bugün satışa çıkacak olan kitabındaki makalesinden: "Zenginlerin, çocuklarının DNA’ları üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk insanlığın sonunu getirecek."

16 Ekim 2018 Salı 22:43
"Sıradan insanın soyu tükenecek"

Bu yılın mart ayında yaşamını yitiren fizikçi Stephen Hawking’in “Brief Answers to the Big Questions (Büyük Sorulara Kısa Cevaplar)” isimli kitabı, bugün satışa çıkacak.

The Sunday Times gazetesi, hayatta olduğu süreçte gelecekle ilgili tahmin ve uyarılarıyla adından söz ettiren Stephen Hawking’in bugün satışa çıkacak kitabındaki makalelerinden bir bölümü yayımladı. 

"Zenginlerin, çocuklarının DNA’ları üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk insanlığın sonunu getirecek" diyen Hawking, makalesinde şu uyarıda bulundu:

"Bu yüzyılda insanların zekâ ve saldırganlık gibi içgüdüleri değiştirmenin yolunu keşfedeceğinden eminim. Muhtemelen insanlar üzerinde genetik mühendisliği uygulamaların yapılması karşıtı yasalar kabul edilecek. Ancak bazı insanlar hafıza, hastalıklara karşı dayanıklılık ve ömür süresi gibi insani özellikleri geliştirme hırsına karşı koyamayacak. Bu tür insanlar ortaya çıktığında, geliştirilmemiş insanlarla ilgili önemli siyasi sorunlar olacak. Sıradan insanların soyu tükenecek ya da önemsiz hale gelecekler. Onlar yerine kendi kendilerini tasarlayan bir ırk olacak. İnsan ırkı kendilerini yeniden tasarlayabilirse, muhtemelen yayılacaklar ve diğer gezegenlerle yıldızlarda kolonileşecekler.”

Hawking’in tahminleri 6 yıl önce icat edilen “Crispr-Cas9” teknolojisine dayanıyor. Bu teknoloji ile DNA üzerinde değişiklikler yapılabiliyor. Bilim insanları bu sayede kötü genleri çıkarıp yeni genler ekleyebiliyor. Bu teknoloji günümüzde kanser gibi kalıtsal hastalıklar taşıyan çocukları tedavi etmede kullanılıyor.

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