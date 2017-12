Şarjı En Uzun Süre Dayanan Telefonlar! Hangi Telefonun Şarjı Daha İyi Gidiyor?

Akıllı telefonların vasfı arttıkça şarj süreleri düşüyor. Günümüzde birçok telefonu her akşam şarja takmak gerekiyor, bazı kullanıcılar ise çözümü powerbanklarda buluyor. Yeni bir akıllı telefon alacak vatandaşların ise merak ettiği soruların başında, hangi telefon modellerinin şarjı daha uzun süre dayanıyor sorusu oluyor.Expert Reviews isimli site telefonları uçuş moduna alıp, 170cd/m2 sabit ekran parlaklığında sürekli video ve ses testi yaparak hangi telefonun şarjının ne kadar dayandığını hesapladı ve bir sıralama yaptı. İşte güncellenmiş son performans sonuçları.SONY XPERIA XA | 7 SAAT 12 DAKİKAALCATEL PIXI 4 | 8 SAAT 17 DAKİKASONY XPERIA E5 | 8 SAAT 41 DAKİKASONY XPERIA M5 | 8 SAAT 5 DAKİKAHTC DESIRE 530 | 9 SAAT 20 DAKİKAiPHONE X | 9 SAAT 22 DAKİKA (YENİ)HONOR 5C | 9 SAAT 27 DAKİKASONY XPERIA Z5 PREMIUM | 9 SAAT 38 DAKİKAVODAFONE SMART ULTRA 7 | 9 SAAT 55 DAKİKAMICROSOFT LUMIA 950 | 10 SAAT 1 DAKİKAHTC ONE A9 | 10 SAAT 2 DAKİKAHTC DESIRE 626 | 10 SAAT 7 DAKİKAGOOGLE NEXUS 5X | 10 SAAT 14 DAKİKALG K8 | 10 SAAT 16 DAKİKAHUAWEI MATE S | 10 SAAT 33 DAKİKAHONOR 5X | 10 SAAT 37 DAKİKARAZER PHONE | 10 SAAT 37 DAKİKA (YENİ)NOKİA 3 | 10 SAAT 40 DAKİKAASUS ZENFONE 6 | 10 SAAT 53 DAKİKALG G5 | 11 SAAT 10 DAKİKABLACKBERRY PRIV | 11 SAAT 11 DAKİKAMOTOROLA MOTO G 3rd GEN | 11 SAAT 12 DAKİKAONEPLUS 2 | 11 SAAT 13 DAKİKAHONOR 8 PRO | 11 SAAT 17 DAKİKA (YENİ)iPHONE 6S | 11 SAAT 18 DAKİKALG G4 SPIRIT | 11 SAAT 20 DAKİKAHUAWEI P9 | 11 SAAT 24 DAKİKASONY XPERIA Z5 | 11 SAAT 29 DAKİKALG STYLUS 2 | 11 SAAT 30 DAKİKAMICROSOFT LUMIA 650 | 11 SAAT 36 DAKİKAHUAWEI MATE 8 | 11 SAAT 45 DAKİKAMOTO G5 | 11 SAAT 51 DAKİKA (YENİ)SONY XPERIA Z1 | 11 SAAT 53 DAKİKA (YENİ)GOOGLE NEXUS 6P | 11 SAAT 58 DAKİKASONY XPERIA X | 12 SAAT 4 DAKİKAHTC 10 | 12 SAAT 8 DAKİKAHUAWEI P10 | 12 SAAT 21 DAKİKABLACKBERRY KEY ONE | 12 SAAT 22 DAKİKA (YENİ)MEZISU 7 PRO PLUS | 12 SAAT 24 DAKİKA (YENİ)HUAWEI P9 PLUS | 12 SAAT 31 DAKİKALG X SCREEN | 12 SAAT 32 DAKİKALG G6 | 12 SAAT 52 DAKİKAMICROSOFT LUMIA 950 XL | 13 SAAT 2 DAKİKAiPHONE 7 | 13 SAAT 2 DAKİKAONE PLUS X | 13 SAAT 6 DAKİKAMOTO G5 PLUS | 13 SAAT 13 DAKİKA (YENİ)HUAWEI MATE 9 | 13 SAAT 17 DAKİKAHTC U11 | 13 SAAT 18 DAKİKASONY XPERIA Z5 COMPACT | 13 SAAT 21 DAKİKASAMSUNG GALAXY S6 EDGE+ | 13 SAAT 23 DAKİKAiPHONE 8 | 13 SAAT 27 DAKİKA (YENİ)MOTOROLA MOTe E 2nd GEN | 13 SAAT 30 DAKİKAMOTOROLA MOTO G4 PLUS | 13 SAAT 31 DAKİKAHUAWEI NOVA | 13 SAAT 32 DAKİKAXİAOMİ Mİ MİX 2 | 13 SAAT 35 DAKİKA (YENİ)SAMSUNG GALAXY S6 | 13 SAAT 37 DAKİKAMOTOROLA MOTO G4 | 13 SAAT 39 DAKİKAXIAOMI MI 6 | 13 SAAT 48 DAKİKALG LEON | 14 SAAT 1 DAKİKAiPHONE 8 PLUS | 13 SAAT 54 DAKİKA (YENİ)SONY XPERIA XZ | 14 SAAT 32 DAKİKASONY XPERIA X COMPACT | 14 SAAT 41 DAKİKASAMSUNG GALAXY A3 (2016) | 14 SAAT 48 DAKİKAHUAWEI MATE 10 | 14 SAAT 52 DAKİKA (YENİ)NOKIA 5 | 14 SAAT 53 DAKİKAiPHONE 6S PLUS | 14 SAAT 58 DAKİKAMOTOROLA MOTO X FORCE | 15 SAAT 12 DAKİKASAMSUNG GALAXY A5 | 15 SAAT 26 DAKİKASAMSUNG GALAXY S6 EDGE | 15 SAAT 33 DAKİKAGOOGLE PIXEL XL | 15 SAAT 55 DAKİKAGOOGLE PIXEL | 16 SAAT 23 DAKİKASAMSUNG GALAXY NOTE 8 | 16 SAAT 25 DAKİKASAMSUNG GALAXY S5 NEO | 16 SAAT 27 DAKİKASAMSUNG GALAXY S8 | 16 SAAT 45 DAKİKAiPHONE SE | 16 SAAT 46 DAKİKAONE PLUS 3T | 16 SAAT 52 DAKİKAONEPLUS 3 | 16 SAAT 56 DAKİKAMOTO Z2 PLAY | 17 SAATSAMSUNG GALAXY S7 | 17 SAAT 48 DAKİKASAMSUNG GALAXY J5 | 17 SAAT 50 DAKİKAONEPLUS 5T | 18 SAAT (YENİ)SAMSUNG GALAXY S7 EDGE | 18 SAAT 42 DAKİKANOKIA 8 | 18 SAAT 46 DAKİKA (YENİ)SAMSUNG GALAXY S8 PLUS | 20 SAAT 37 DAKİKAONE PLUS 5 | 20 SAAT 48 DAKİKANOKIA 3310 | 22 SAATSAMSUNG A5 2017 | 22 SAAT 5 DAKİKASAMSUNG A3 2017 | 23 SAAT 25 DAKİKAMOTOROLA MOTO Z PLAY | 23 SAAT 45 DAKİKALENOVO P2 | 28 SAAT 50 DAKİKA