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12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:57

ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN!

ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN!
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Facebook, Apple, Gmail, Instagram hesaplarınız var. Peki sizden sonra bu hesaplara ne olacak? İşte herkesin mutlaka bilmesi gereken internetin ölüm sonrası kuralları...
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 2
Almanya'da 15 yaşındaki bir kızın trenin altında kalarak yaşamını yitirmesi şüphesiz çok üzücü bir olaydı. Kızın ailesi, olup bitenleri yakından incelemek için kızlarının çevrimiçi hesaplarını incelemek istediler
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 3
Ancak aile, kızlarının sosyal ağlarına hala ulaşabilmiş değil. Veriler, parolalar hala ölen kıza ait; ailesine değil.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 4
Öldüğünüzde verinizin sahibinin kim olacağı gayet olağan bir soru. Verileriniz kimin eline düşebilir, kimler hak talep edebilir?
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 5
Alman kız verileri hakkında hiçbir şey söylememiş olmasa da Facebook, özel verilerini ailesine açmanın kızın arkadaşlarının gizliliğini ihlal edeceğini ileri sürüyor. Bu duruşu sergileyen tek teknoloji firması Facebook değil. Benzer bir durumda Apple da ölen kişinin verilerini gizli tutmayı tercih etmişti.
 
 
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 6
Elbette teknoloji firmaları boş boş durmuyorlar ve bu konudaki soruları nasıl cevaplayacaklarını düşünmekle meşguller. İşte önde gelen web hizmetlerinin ölümle ilgili veri ilkeleri...
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 7
Facebook
Bahsettiğimiz gibi Facebook bu konuda oldukça katı. Ölen kişinin hesabı kapatılıyor veya bir anı hesabına dönüştürülüyor.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 8
Facebook
Bu sadece geçerli bir ölüm belgesi ile yapılabiliyor ve belge, Facebook tarafından denetleniyor. Tüm bunların yapılabilmesi için ölenin yetkilendirilmiş bir yakınının bulunması gerekiyor.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 9
Twitter
Facebook gibi Twitter da hesabı kalıcı olarak silmeye izin veriyor. Ancak Twitter, bunu sadece hesap sahibinin yapabileceğini, kullanım koşullarında açıkça belirtiyor.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 10
Google hesapları
Google'ın bu konuda çalışan iyi bir sistemi var. Inactive Account Manager aracı, diğer hizmetlere göre biraz farklı işliyor.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 11
Google hesapları
 
Google burada hesabınıza oturum açıp açmadığınızı, Gmail'i kullanıp kullanmadığınızı vs. kontrol ediyor. Hesabınız belirli bir süre kapalı kaldığında önceden belirlediğiniz adreslere sizin sözcüklerinizden oluşan bir eposta gönderiliyor.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 12
Microsoft
 
Google gibi Microsoft da kapsamlı hesap erişim ve aktarım ilkelerine sahip. Microsoft Next of Kin Process kapsamında geçerli belgelere sahip bir kişi, şu bilgileri ve fazlasını isteyebiliyor:
 
Epostalar ve ek dosyalar
Kişi listeleri
Adres defterleri
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 13
Microsoft
Bu veriler size ulaştırılsa da hesabın parolası size verilmiyor. Bazı kullanıcılar bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğruyor, çünkü ölen kişinin bilgisayarı kilitli kalıyor.
facebook , twitter , sosyal medya
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 14
Apple
Apple, ölümde dahi kullanıcılarının gizliliğine oldukça dikkat ediyor. Bir Apple kullanıcısı öldüğünde, resmi olarak hesabı ve kullanıcıya lisanslı her şey ölüyor.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 15
Apple
Bu, müziklerin, filmlerin, fotoğrafların ve çok daha fazlasının yok olabilmesi demek. Bunları Apple'ın elinden geri alabilmek için bir mahkeme kararı gerekebilir.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 16
Apple
Bazı gayri resmi kaynaklara göre iTunesStoreSupport@apple.com adresine başvurmakta fayda var.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 17
Steam


Steam, kişisel verilerle ilgili bir açıklama yapmasa da hesabınızın hakkını kimseye satamayacağınızı veya transfer edemeyeceğinizi açıkça belirtiyor. Steam'e göre yazılım "lisanslanıyor" ve "satılmıyor". Bu yüzden yazılımlar hakkında sahiplik iddia edemiyorsunuz.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 18
Steam
Yani ölen kişinin parolasını bilmiyorsanız, oyunların hepsi silindi anlamına geliyor. Bu durumda Steam'in kullanıcı desteğinden yardım ister ve hesap sahibinin öldüğünü söylerseniz, durum daha da kötüye gidebilir.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 19
Steam
Çünkü bu durumda hesap sahibinin öldüğünü söyleyerek Steam'in hesabı kilitlemesini sağlamış oluyorsunuz.
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! 20
Ne Yapmalı?
Parola yöneticileri bu konuda en iyi çözüm olarak karşımıza çıkıyor. LastPass, DashLane, PasswordBox gibi parola yöneticileri, acil durumlar ve ani ölümler için özel parola paylaşım işlevleri sunuyorlar.

 
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