ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN!

Alman kız verileri hakkında hiçbir şey söylememiş olmasa da Facebook, özel verilerini ailesine açmanın kızın arkadaşlarının gizliliğini ihlal edeceğini ileri sürüyor. Bu duruşu sergileyen tek teknoloji firması Facebook değil. Benzer bir durumda Apple da ölen kişinin verilerini gizli tutmayı tercih etmişti.