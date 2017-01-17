“Ocağı Açık Unuttuk” Telaşı Tarihe Karışıyor



Geçtiğimiz günlerde tanıtılan akıllı bir ocak düğmesi, ev hanımlarının önemli bir derdine çözüm oluşturabilir. Bu yeni akıllı düğme kullandığımız geleneksel ocak düğmesi sökülerek onun yerine takılıyor. Ayrıca istenirse ocağın orijinal düğmesi akıllı düğmenin üstüne de yerleştirilebiliyor. İçinde bir motor ve pil bulunan düğme ocağın gazını artırıp azaltabiliyor ve gazı tamamen keserek söndürebiliyor.Kitlesel fonlama (crowd sourcing) yöntemi ile seri üretimi planlanan yeni akıllı düğme için şu ana kadar 78 bin dolarlık destek ve ön sipariş verildi. Fikrin sahipleri düğmenin seri üretimi için 40 bin dolar daha toplamaya çalışıyorlar.Her marka ocağı akıllı ocak haline getirmeyi hedefleyen Inirv React marka bu akıllı düğmeler, bir kontrol ünitesi tarafından yönetiliyor. Aralarındaki bağlantı ise kablosuz olarak Bluetooth teknolojisi ile sağlanıyor. Hareket sensörü, gaz sensörü ve duman dedektörü özelliklerine sahip olan kontrol ünitesi, kendi mobil uygulaması üzerinden yönetiliyor.Her düğme ayrıca dokunmatik olarak veya manuel olarak ayarlanabilen mutfak saati özelliğine de sahip. Bu sayede birkaç dokunma ile ya da ayar çemberini çevirerek ocağın kaç dakika sonra kapanması gerektiği elle de ayarlanabiliyor.Piyasaya çıktığında 299 dolar olacağı belirtilen akıllı ocak düğme setine erken ödeme ile 199 dolara sahip olmak mümkün. Girişim sahipleri, ön siparişleri, 2017 Aralık ayında teslim edebileceklerini belirtiyorlar.Destek kampanyası sayfasında yer alan bilgilere göre, toplanan destek miktarının 85 bin doları geçmesi halinde, Inirv React'a Amazon'un Echo akıllı asistanı ile entegresyon özelliği de eklenecek. Böylece Echo sahipleri “Alexa, ocağı söndür” şeklinde sesli komut vererek ocağı bulundukları yerden söndürebilecekler.